İşte İstanbul'un 2020 Olimpiyatları logosu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 Londra Olimpiyatları'na gidecek sporculara Dolmabahçe Sarayı'nda iftar yemeği verdi. Başbakan Erdoğan iftar yemeğinin ardından da 2020 Olimpiyatlarına aday kent olan İstanbul'un logosunu açıkladı.

Yeni logoyla ilgili yorumlar:

‘Logo olimpiyat ruhunu yansıtmıyor’

Uğurcan Ataoğlu (Alametifarika Reklam Ajansı kurucu ortağı / Kreatif Direktör) : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul 2000 adaylık tanıtımı için Y&R Reklamevi'ni seçmişti. Ajansta Atilla Aksoy başkanlığında bir ekip kuruldu. O yıllarda kreatif direktör Serdar Erener, ben de art direktörüm. Bulduğumuz sloganın meali "Kıtaların buluştuğu yerde buluşalım". Amblemi olimpiyat halkalarında iki kıtanın birleşmesini temsil eden detaya biraz perspektif vererek yaptık. Slogan, logo ve tanıtım kampanyası bir bütünlük içindeydi. Bizim logo en son başvuruya kadar kullanıldı diye biliyorum. Aradan 20 yıl geçmiş, yeni bir logoya ihtiyaç duyulması çok normal. Reklam ajansı ya da tasarımcısı kim bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla logonun arkasında bizim çalışmamızdaki gibi bir strateji yok. Olimpiyat ruhunu yansıtmıyor, fazla turistik olmuş. Olimpiyat insan sevgisine ve spora saygı ilkesine dayanan bir organizasyon. Bu yüzden yeni logonun tasarım briefini doğru bulmuyorum.

Hamza Yerlikaya (Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi): Logoyu harika buldum. İstanbul'un silüetini çok iyi yansıtıyor. Güven verici bir logo. Adaylıktaki güçlülüğümüzü adeta yansıtıyor. Etkileyici.

Fikret Ünlü (Spordan sorumlu Eski Bakan): Logoyu gördüğüm kadarıyla olimpiyatları ve sporu çağrıştıran bir estetiği yok. Daha çok turistik bir logoyu andırıyor. Turizm bakanlığının bir logosu olarak algıladım. Renkleri daha canlı olabilirdi. Çok ayrıntıya girilmiş. Tüm bunlara rağmen çok kötü de değil. Ancak bu kadar ayrıntı ancak afişlerde daha iyi yansırdı. Bu kadar ayrıntıyı rozet olarak düşünemiyorum.