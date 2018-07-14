İşte İstanbul'un 15 Temmuz etkinlik programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde bir dizi özel etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerin yanı sıra Saraçhane 15 Temmuz Anıtı, Garipçe ve Çatalca’da oluşturulan 2 hatıra ormanı Pazar günü Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla açılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'da itibaren trafiğe kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenecek. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

TIKLAYIN - Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak

15 Temmuz anıtı açılıyor

Darbe girişimine karşı çıkmak için İBB önüne gelen insanların hayatını kaybetmeden önce Belediye binasının havuzunda yaşanan bir an, hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirilecek. “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı”nın açılışı İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla 15 Temmuz Pazar günü saat: 14:30’da gerçekleştirilecek.

Şehit ve gazilerin adı verilen 2 hatıra ormanının açılışı yapılacak

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu. Çatalca’da oluşturulan hatıra ormanı toplamda yaklaşık 120 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Şehit ve gazilerin isminin yer aldığı anı duvarı, büyük bir meydan ve tören alanına sahip olan hatıra ormanı, engelli vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlandı. Her bir şehit ve gazi için de özel ağaç dikimi yapıldı. Garipçe’deki hatıra ormanı ise seyir terası, bayrak, tören ve ağaçlandırma alanı ile birlikte toplam 16 bin 208 metrekare büyüklüğünde.

Hatıra ormanlarının açılışı da “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı”yla birlikte yine Uysal, Şehit yakınları ve Gazilerin katılımıyla 15 Temmuz Pazar günü saat: 14:30’da düzenlenecek törenle yapılacak.

Şehit yakınları ve gazileri ziyaret

İstanbul Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hafta boyunca 15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazileri ev ve işyerlerinde ziyaret edilecek. 15 Temmuz programı yapılacak olan meydanlarda mevcut iletişim noktalarını gece 01:00’e kadar açık tutacak.

Bazı ilçelere mobil iletişim araçları destek olarak görevlendirildi. Yerinde Çözüm Araçları tüm meydanlarda hazır bulunacak. 15 Temmuz günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet mezarlıklarında Mobil İletişim Araçları kurularak ziyaretçilere çeşitli ikramlar yapılacak. 153 çağrı merkezine 15 Temmuz günü için ses kaydı hazırlandı. Vardiyası müsait olan tüm personel 15 Temmuz günü Saraçhane'de hazır olacak.

Güvenlik görevlileri 15 Temmuz logolu forma giyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş2ye bağlı 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi üzerinde 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak. Bakanlık Genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinden farklı bir durum olmasından dolayı, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için yapılacak çalışma konusunda, sadece o güne mahsus, Bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinler alındığı belirtildi. Güvenlikçilerin giyeceği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.

Çocuk meclisi yürüyüş düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi düzenleyeceği anma etkinliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katılacak. Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde saat 13:30'da başlayacak yürüyüş İBB’nin önünde tamamlanacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit fotoğraflarının yer aldığı panonun önüne karanfil bırakılacak. Program, Saraçhane Parkı'nda özel bir anma töreniyle devam edecek. Buradaki programda da şehitler anısına konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve dualar edilecek.

15 Temmuz belgeseli

İBB Gençlik Meclisi Doğa Sporları Kulübü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü’nde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirecek. Yürüyüş, 15 Temmuz 2018 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Anadolu Hisarı-Riva arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Gençlik Meclisi'nde 15 Temmuz konulu sergi açılacak ve Meclis’in konferans salonunda 15 Temmuz’u anlatan belgesel gösterimi yapılacak.

Şehit Muhtar Mete Sertbaş anılacak

İstanbul muhtarları 15 Temmuz'da şehit olan Muhtar Mete Sertbaş için buluşacak. Sertbaş’ın hayatını kaybettiği Acıbadem Türk Telekom önünde anılacak ve karanfil bırakılacak. Sonrasında ise muhtarın görev yaptığı Acıbadem muhtarlığına kortej halinde yürüyüş gerçekleştirilecek. Muhtarlık önünde istiklal marşı okunacak ve saygı duruşu gerçekleştirilecek.

Karaköy Tünel'de fotoğraf galerisi

15 Temmuz 2016 Cuma günü gerçekleşen darbe kalkışması sırasında yaşananlar ve sonrasındaki gelişmeleri anlatan fotoğraf sergisi hazırlandı. İETT’nin “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisi Karaköy Tünel’de açıldı. Tünel’in açılış ve kapanış saatleri arasında açık olacak sergi Temmuz ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

15 Temmuz Müzesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde yer alan “Hafıza 15 Temmuz” müzesinde çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Yaklaşık bin 500 kilometrelik alana sahip müzede darbe gecesi yaşananlar anlatılacak. Müzede 250 şehit ve gaziye ait hatıralar yer alacak. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

Toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. Buna göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'da itibaren trafiğe kapatılacak