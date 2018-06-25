İşte İstanbul'dan seçilen milletvekillerinin tam listesi

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla parlamento dağılımı da netleşmeye başladı.
95 milletvekili ile parlamentonun altıda birini oluşturan İstanbul’da AKP yüzde 42,5, CHP yüzde 26,6, HDP yüzde 12,6, MHP yüzde 8,3, İyi Parti yüzde 8,1 oy aldı.
Bu sonuçlara göre, AKP 43, CHP 28, HDP 12, MHP 7, İyi Parti 8 milletvekili çıkardı.
İşte bölge bölge İstanbul’dan parlamentoya giden isimler:
İstanbul 1. Bölge
AKP
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
CHP
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Mahmut Tanal
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
Hüseyin Emre Bağce
HDP
Pervin Buldan
Musa Piroğlu
Erkan Baş
Erol Katırcıoğlu
MHP
Edip Semih Yalçın
İzzet Ulvi Yönter
İyi Parti
Hayrettin Nuhoğlu
Ahmet Çelik
Yavuz Ağıralioğlu
İstanbul 2. Bölge
AKP
Süleyman Soylu
Fatma Betül Sayan Kaya
Volkan Bozkır
Abdullah Güler
Hasan Turan
Serap Yaşar
Aziz Babuşcu
Şirin Ünal
Canan Kalsın
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Eseyan
Mustafa Demir
İffet Polat
CHP
Kadri Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılınç
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Ali Şeker
HDP
Ahmet Şık
Oya Ersoy
Hüda Kaya
MHP
Celal Adan
Cemal Çetin
İyi Parti
Ümit Özdağ
Fatih Mehmet Şeker
İstanbul 3. Bölge
AKP
Numan Kurtulmuş
Mehmet Muş
Akif Çağatay Kılıç
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Halis Dalkılıç
Emine Sare Aydın Yılmaz
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Sırakaya
Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Şamil Ayrım
Alev Dedegil
CHP
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğan
Emine Gülizar Emecan
Nazır Cihangir İslam
HDP
Zeynel Özen
Dilşat Canbaz Kaya
Hakkı Saruhan Oluç
Ali Kenanoğlu
Züleyha Gülüm
MHP
Feti Yıldız
İsmail Faruk Aksu
Arzu Erdem
İyi Parti
Abdul Ahat Andican
Ümit Beyaz
Hayati Arkaz