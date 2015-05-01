İşte İstanbul'da trafiğin kilitlendiği o nokta

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle İstanbul yollarında yoğunluk yok. Ancak alınan güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştığı ve Taksim'e çıkışta önemli bir nokta olan E-5 Mecidiyeköy mevkiinde trafik kilitlenmiş durumda.

Bir tek orası kilit

Güvenlik güçlerinin özellikle Taksim Meydanı'na çıkış yollarında aldığı yoğun tedbirler nedeniyle tek bir yönde trafiği kilit. Mecidiyeköy-Zincirlikuyu yönü her iki yönden sıkışıklık yaşanıyor.

İstanbul trafik yoğunluk haritası şöyle:

O yollar kapandı

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, toplu taşıma araçlarında iptaller ve sefer değişiklikleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün uygulaması kapsamında saat 06.00'dan itibaren Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve Beşiktaş çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.

Metro hattı çalışmıyor

Hacıosman-Taksim metro hattında seferler, Hacıosman-Levent arasında yapılırken, Levent-Yenikapı arasında metro çalışmıyor.

Kabataş-Taksim Füniküler hattında sefer yapılmıyor. Bağcılar-Kabataş Tramvay hattındaki seferler, Soğanlı-Topkapı arasında gerçekleştiriliyor. Topkapı-Kabataş istasyonları arasında seferler durduruldu.

Marmaray'da seferler 'Sirkeci'siz' devam ediyor

Marmaray seferleri de Sirkeci istasyonunda durmadan devam ediyor.

Söğütlüçeşme-Cevizlibağ arasında metrobüs hattı 06.00'dan itibaren hizmet vermiyor. Metrobüs, Beylikdüzü-Cevizlibağ arasında çalışıyor. Anlık değişiklikler İETT'nin Twitter hesabı @iettdestek hesabından takip edebilecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak yapılmıyor.

Şehir Hatları'nın Üsküdar-Beşiktaş seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Haliç hattı seferleri Üsküdar-Ayvansaray-Eyüp ve Eyüp-Ayvansaray-Üsküdar şeklinde yapılıyor.

Karaköy-Kadıköy ve Eminönü-Kadıköy seferleri birleştirilerek, Karaköy-Eminönü-Kadıköy vapuru Kadıköy İskelesi'ne geliyor.

Üsküdar-Eminönü/Eminönü-Kadıköy/Kadıköy-Karaköy/Kabataş-Kadıköy/Beşiktaş-Kadıköy seferlerinde Kadıköy ve Üsküdar iskelelerinden yolcu alımı yapılmıyor, seferler tek yönlü olarak gerçekleştiriliyor.