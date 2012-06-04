İşte İstanbul Boğazı'nın 3'üncü köprüsü

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, maliyeti yaklaşık 4.5 milyar lirayı bulacak 3’üncü köprünün inşaat aşamasında 6–7 bin kişi, işletme aşamasında 700-1000 kişi, yapım sürecinde de 50 bin kişi istihdam edileceğini söyledi. Yıldırım, “Köprü, Ege ve Marmarayı entegre edecek” dedi.

İstanbul Boğazı’na 3’üncü köprünün inşası için geri sayım başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, maliyeti yaklaşık 4.5 milyar lirayı bulacak 3’üncü köprünün yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2015 yılı sonunda hizmete açılacağını söyledi.

10 yıl 2 ay 20 gün işletme ve yapım süresi ile İçtaş İnşaat-Astaldi Ortak Girişim Grubu’na verilen köprü, ihale sözleşmesi gereği 36 ayda tamamlanacak. Otoyol projesi, Binali Yıldırım’ın ‘büyük sanat yapıları’ olarak tanımladığı, toplam uzunluğu 1875 metrelik asma köprü, 60 metre uzunluğundaki viyadükler ve toplam uzunluğu 21 kilometre olan tünelleri kapsıyor. Güzergah üzerinde, bağlantı yolları üzerindekiler de dahil 45 kavşak bulunuyor. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin hayata geçirilmesiyle bütün bu olumsuzlukların ortadan kalkacağını savunan Binali Yıldırım, projenin hedeflerini anlattı.

50 bin kişi istihdam edilecek

İstanbul’daki transit trafik yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Binali Yıldırım, şunları söyledi: “Araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile zamandan tasarruf ederek transit geçişini sağlamak istiyoruz. Proje hayata geçtiğinde Avrupa- Asya arasında çok daha kısa sürede geçiş imkanı olacak. Diğer ulaşım modları ile entegrasyon sağlanıp, İstanbul şehir içi trafiğindeki yoğunluk azaltılacak. Köprü, yapımı devam eden Gebze- İzmir Otoyolu ile Ege ve Marmara bölgesinin entegrasyonu sağlayacak. Projenin inşaat aşamasında, yaklaşık 6–7 bin kişi, işletme aşamasında yaklaşık 700–1000 kişi, yapım sürecinde de 50 bin kişi istihdam edilecek.”

İzmir’e kadar ulaşacak

Proje kapsamında Gebze-Dilovası bölgesi TEM Otoyolu’ndan bir kavşakla ayrılacağını söyleyen Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: “İzmit Körfezi’nde yapılacak asma köprü ile Hersek Burnu’na ulaşılacak. Otoyol Orhangazi ve Gemlik yakınlarından geçip, Ovaakça Kavşağı ile Bursa Çevreyolu’na bağlanacak. Otoyol daha sonra Karacabey Kavşağı’ndan başlayarak Uluabat Gölü’nün doğusundan, Mustafakemalpaşa’nın güneyinden ve Susurluk’un kuzeyinden geçerek Balıkesir’e ulaşacak. Balıkesir’in batısından güneye yönelerek Savaştepe, Soma, Kırkağaç ilçelerinin yakınlarından geçip, Turgutlu yakınlarında batıya yönelecek. İzmir-Uşak devlet yoluna parelel olarak ilerleyip İzmir Çevreyolu üzerindeki Anadolu Lisesi Kavşağı’na bağlanacak.”

Yakıt tasarrufu sağlayacak

Yıldırım, şöyle devam etti: “377 kilometre otoyol ve 44 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 421 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir asma köprü, toplam 18 bin 212 metre uzunluğunda 30 adet viyadük, toplam 7 bin 395 metre uzunluğunda 4 adet tünel, 209 adet köprü, 18 adet gişe alanı, 5 adet Otoyol Bakım İşletme Merkezi, 7 adet servis alanı ve 7 adet park alanı yer alacak. Proje tamamlandığında İstanbul-İzmir arasındaki mesafe 140 kilometre kısalmış olacak. 8-10 saatlik mevcut ulaşım süresi 3.5-4 saate inecek. Proje yılda 870 milyon TL’lik yakıt tasarrufu sağlayacak.”

İki katlı, demiryolu da geçiyor

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin karayolu trafik yükünü azaltmayı hedefleyen Üçüncü Köprü Projesi’ne, ilk projede olmayan demiryolu raylı sistemi de eklendi. Projeye göre, üçüncü köprü iki katlı olacak. Üst katı karayolu taşımacılığına ayrılan köprünün alt katından sadece demiryolu geçecek. Bu demiryolu Edirne’den İzmit’e kadar hem şehirlerarası hem de şehir içinde yolcu taşıyacak. Marmaray’la da entegre edilecek raylı sistemle, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı da birbirine bağlanacak.