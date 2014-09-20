İşte IŞİD'in 'soyağacı'

İngiliz Daily Mail gazetesi, Irak ve Suriye ’de geniş bir alanı kontrolü altında tutan Irak Şam İslam Devleti’nin soyağacını hazırladı. IŞİD’in operasyonlarını “hiyerarşik” bir sistemle yürüttüğünü ifade eden gazete, örgütün petrol satışı ve içişleri gibi konularda farklı konseyleri bulunduğunu belirtti.

Ebu Abdül Rahman el-Bilawi’nin evinde bulunan USB içindeki bilgilerle hazırlanan soyağacı, El Kaide’ninkinden farklılık gösteriyor. Buna göre, El Kaide’de kararlar Ayman el-Zavahiri’nin yakın çevresinde alınıyor.

Terörizm Araştırma ve Analiz Konsorsiyumu’nun araştırmasına göre konseylerin her biri, IŞİD’in kendini halife ilan eden lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye rapor veriyor. Bağdadi’nin Irak ve Suriye için ayrı iki yardımcısı bulunuyor.