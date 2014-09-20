T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşte IŞİD'in 'soyağacı'

İngiltere'den daha büyük bir alana sahip Irak Şam İslam Devleti'nin ‘soyağacı’ hazırlandı

20 Eylül 2014 13:16

İngiliz Daily Mail gazetesi, Irak ve Suriye ’de geniş bir alanı kontrolü altında tutan Irak Şam İslam Devleti’nin soyağacını hazırladı. IŞİD’in operasyonlarını “hiyerarşik” bir sistemle yürüttüğünü ifade eden gazete, örgütün petrol satışı ve içişleri gibi konularda farklı konseyleri bulunduğunu belirtti. 

Ebu Abdül Rahman el-Bilawi’nin evinde bulunan USB içindeki bilgilerle hazırlanan soyağacı, El Kaide’ninkinden farklılık gösteriyor. Buna göre, El Kaide’de kararlar Ayman el-Zavahiri’nin yakın çevresinde alınıyor. 

Terörizm Araştırma ve Analiz Konsorsiyumu’nun araştırmasına göre konseylerin her biri, IŞİD’in kendini halife ilan eden lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye rapor veriyor. Bağdadi’nin Irak ve Suriye için ayrı iki yardımcısı bulunuyor.

ETİKETLER

ışidsoyağacıbağdadidaily mail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24