İşte IŞİD'e karşı düzenlenen hava operasyonunun silahları

Türkiye'nin IŞİD'e yönelik hava operasyonunu, 3 F-16 12 dakikada bitirdi. Kritik operasyonu, gece için özel donanıma sahip LANTIRN filo gerçekleştirdi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre operasyonu, gece harekatları için özel donanıma sahip LANTIRN filo gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki üstte bulundurduğu bu uçaklar gece operasyonları için özel donanım ve eğitime sahip.

LANTRIN- (Low attitude navigation and targeting infrared for night), Gece İçin Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını olarak adlandırılan sisteme sahip uçaklar, gece koşullarında radarlara yakalanmayacak kadar alçak irtifada operasyon yapabiliyor.

Uçaklara takılan özel bir podla çalışan sistemde en önemli unsur pilotun bu sistem için eğitim alması. Sistem cevreye yaydığı kızılötesi ışınların yansımalarını toplayarak çevrenin resmini tekrar çizerek ve görüntü haline çevirerek pilota görsel veri sağlıyor.

Gerek alçak irtifa uçusunun yarattığı risk gerekse de gece uçuşu nedeniyle, pilotun uçağı idare ederken bu görsel verileri değerlendirerek hedefi vurması önemli yetenek gerektiriyor. Türk pilotları bu konuda dünyadaki en deneyimli pilotlar arasında sayılıyor.

IŞİD operasyonuna bu sisteme sahip 3 uçak katıldı.

03.12'de operasyon için emir verilmesinin ardından kısa sürede Suriye sınırı Diyarbakır Urfa hattını izleyerek çok alçak irtifada Kilis yakınlarına gelen uçaklar, 13 dakika içinde 4 adet füzeyi kilitledikleri hedeflere göndererek sınır gerisine çekildi.

Operasyon sırasında, İŞID tarafından herhangi bir karadan havaya roket atılması riskine karşı elektronik harp teknikleri ile karartma yapıldı.