İşte İrfan Can Kahveci'nin oynayacağı ilk maç

Ocak ayında Başakşehir’den transfer edilen İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Çubuklu formayı giyemedi. Kahveci'nin ilk olarak Trabzonspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Bireysel çalışmalara başlayan milli futbolcunun, sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi. Rehabilitasyon süreci olumlu devam eden İrfan’ın 28 şubatta Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu, takımla idmanlara başladıktan sonra bireysel çalışmalarla eksiklerini giderecek.

İrfan Can'la yeni diziliş

Sezon başından bu yana maç başlangıçlarında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyen Erol Bulut, Mesut Özil ve İrfan Can'ın kadroya katılmasından sonra Türk futbolunda "baklava" denilen, İngilizlerin diamond(elmas) dediği orta saha düzenini tercih edebilir.

Bu dizilişte dörtlü savunmanın önünde Luiz Gustavo, onun önünde sol iç İrfan Can, sağ iç Ozan Tufan, önlerinde 10 numara pozisyonunda Mesut Özil görev yapabilir.

Baklava dizilişli orta saha modelinde bütün kadro 4-4-2 şeklinde okunabilir.