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Dünya

İşte İran usulü 'Lost'

Milyonların merakla izlediği "Lost" dizisindeki kadın oyunculara bilgisayar teknolojisi kullanılarak, kapalı elbiseler giydirildi.

21 Mart 2011 02:00

T24 - Milyonların merakla izlediği "Lost" dizisindeki kadın oyunculara bilgisayar teknolojisi kullanılarak, kapalı elbiseler giydirildi.


Dünyada büyük merak ve beğeniyle izlenen ABD yapımı "Lost" dizisi, İran’da da büyük ilgiyle karşılaştı.

Dizi, televizyon kanallarında yayınlanamamasına karşın yasadışı olarak satılan sansürsüz cd’leri büyük ilgi görünce, ülke standartlarına uyumlu hale getirilip piyasaya sürüldü.

DHA'nın haberine göre; İran’da, film ve dizilerde ülke standartlarına uygun giyinmeyen kadınların bulunduğu sahneler kesilir. Ancak, ünlü dizinin konusu adada ve sahil kenarında cereyan ettiği için çoğu sahnelerde kadınlar, açık elbiseli olarak görünüyor. Bu nedenle dizinin oyuncularına bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak kapalı elbiseler giydirildi.

Dizinin her bölümünde, ülkenin ünlü muhafazakâr politikacılarından biri olan Hasan Abbasi’nin, bölümle ilgili eleştiri ve görüşlerine yer verildi.

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