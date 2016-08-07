İşte indirim ve kampanyalarda uygulanacak yeni düzenlemeler

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik, indirimler için belirli bir takvim belirlemedi; ancak indirim ve kampanyaların başlangıç ve bitiş süresinin görünür olarak afişlerde yer alması şartını getirdi. Yönetmelik alışveriş festivallerinin süresini de 60 günle sınırladı.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, perakende sektöründe tasfiye nedeniyle yapılan indirimler 6 ayla, açılış, kapanış, devir veya adres değişikliği nedeniyle yapılanlar 3 ayla sınırlandırıldı. Bu koşulların dışındaki dönemsel indirimlerin süresine sınır gelmezken, kampanya ve indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıklanması zorunluluğu getirildi. Dün, Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği’ne göre getirilen yeni düzenlemeler şöyle:

Kasa önünde prim: Büyük mağazalar, ürün talebini doğrudan etkileyen tanıtım ve konumlandırma gibi hizmetleri nedeniyle reklam, dergi, anons, raf tahsisi, gondol ve kasa önü bedeli gibi adlar altında prim ve bedel talep edebilecek. Marketler; üreticiden, şube açılışı, tadilat, kredi katılım bedeli gibi adlarla bir bedel talep edemeyecek.

Üretici korunacak: Büyük mağazalar, 30 gün içinde bozulacak ürünlerin bedelini, teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeyecek. Büyük mağazaların kendi marka isimleriyle ürettirdiği ‘mağaza markalı ürünler’in üzerinde, üreticinin adı da yazacak. Bu düzenleme için büyük marketlere 1 yıllık süre verildi.

İndirim sonu bilinecek: İndirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde 3, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyecek. Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş tarihi belli olmayan indirimler yapamayacak. İndirime ilişkin afişler ve internet ilanlarında, kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilecek.

AVM'lerin çalışma gün ve süresi valilere bağlı

Düzenlenen alışveriş festivalleri için meslek kuruluşları, bütçelerinin yüzde 5’inden fazlasını ayıramayacak. Festival tarihleri ve programı, bakanlığa bildirilecek, süresi ise 60 günü geçemeyecek. AVM ’lerin çalışma gün ve saatleri, il düzeyinde meslek kuruluşlarının katılımı ile valilikçe belirlenecek.

Ülke genelinde ise bu karar bakanlıkta alınacak. Çalışma gün ve saatlerinde, mevsim, turizm, yöresel etkiler, özel gün ve haftalar, milli ve dini bayramlar dikkate alınacak. Outlet adıyla sürekli indirimli satışlar yapan işletmelerde, ürünlerin yüzde 70’i, sürekli indirime sunulacak nitelikte olacak.

2017’de uyulacak

Bir ürünün outlet olarak satılması için üretimin sonlanması, stokta az kalması, mevsim dönüşünde satılması, ihraç fazlası olması, defolu olması, iade edilmiş olması ya da teşhir olması gerekiyor. Outlet işletmeler, bu yönetmeliğe 29 Ocak 2017’ye kadar uyacak.