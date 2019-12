İşte IMF Başkanı'nı hapseden kadın yargıç

T24 - Hazal Özvarış





Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, ABD'de tecavüz girişimiyle suçlanıyor. Ancak, dünya IMF Başkanı'nın 1 milyon dolarlık kefaletle tutuksuz yargılanma talebini reddeden ABD'nin ünlü kadın yargıcı Melissa C. Jackson'ı ve kameraler önünde geçen mesleki geçmişini konuşuyor.









Manhattan Ceza Mahkemesi Yargıcı Melissa Jackson, IMF Başkanı ve Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin adayları arasında adı geçen Dominique Strauss-Kahn'ın 32 yaşındaki temizlik görevlisini sekse zorlama davasında tutuksuz yargılama için gündeme getirdiği 1 milyon dolarlık kefalet talebini redderek dünyanın gündemine oturdu.

New York eyaleti yasalarına göre, kefalet talebi halinde yargıçların birden fazla faktörü göz önünde tutması gerekiyor. Sanığın karakteri, finansal kaynakları, sicil kayıtları ve kanıtların ağırlığı göz önünde bulunduruluyor. Bu kriterleri gözetmenin amacı, sanığın serbest kalması durumunda kaçıp kaçmayacağını doğru hesaplamak.



'Adil bir yargıç olduğumu bilirsiniz, ama DSK kaçabilir'



Yargıç Melissa Jackson da 1 milyon dolar teklif eden IMF Başkanı'nı, avukatların "Dominique Strauss-Kahn New York'ta kalacak" beyanlarına rağmen "kaçma riski" yüzünden kabul etmedi. “Adil bir yargıç olduğumu bilirsiniz. Müvekkilinizin kaçmayacağını söylüyorsunuz, ama zaten Fransa’ya giden bir uçakta yakalandı” diyerek IMF Başkanı'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kahn'ın duruşması 20 Mayıs'ta yapılacak.



'Polanski ile hiçbir alakası yok'



Associated Press'ten Jennifer Pletz'in aktardığına göre, Strauss-Kahn'ın tutuklanmasını isteyen savcının - 34 yıl önce 13 yaşındaki bir kız çocukla seks yapmaktan hüküm giydikten sonra ABD'den kaçan ve İsviçre Mahkemesi'nde yargılanıp 4 buçuk milyon dolar kefaletle ev hapsine mahkûm edilen- ünlü yönetmen Roman Polanski davasını hatırlatması üzerine Yargıç Jackson, "Polanski'nin bu durumla hiçbir alakası yok. Tarafsız olmaya çalışıyorum ve bu insanı Roman Polanski davasında olanlarla yargılamayacağım" diyerek konuşmayı kapattı.





Bu yargıç büyük davalara teşne





T24'ün Amerikan basınında yaptığı tarama, medya, IMF Başkanı'nın davasının yargıcın spot ışıkları altındaki ilk davası olmadığına dikkat çekiyor. Jackson'ın mesleki geçmişi ilginç davalarla dolu.





Jackson, 2004'te rapçi Foxy Brown'un bir manikürcüde çıkardığı kavgaya ilişkin davaya baktı. Davanın sonucunda ünlü rapçi, 2 manikürcüye saldırı gerekçesiyle 3 sene hapis cezasına çarptırıldı. Rap'çinin daha sonra tutukluluk yasalarını ihlal etmesi üzerine de Jackson "Sana daha fazla şans vermeyeceğim" diyerek sanatçıyı 8 ay daha parmaklıklar ardında tuttu.

Jackson'ın mazisinde ilginç bir de kaplan davası var. Evinde kaplan beslediği ortaya çıkan bir erkeğin kaplan tarafından ısırılması üzerine Jackson, hayvan sahibi için tutuklama kararı verdi.





Courtney Love da Jackson'ın sanıkları arasında



Nirvana'nın efsanevi solisti merhum Kurt Cobain'in eşi rockçı Courtney Love da Jackson'ın sanıkları arasında. Love'ın mikrofon standını fırlatması üzerine Jackson kaşlarını yine çattı, ancak savcı- sanık uzlaşması kapsamında şarkıcıya sadece "uyuşturucudan uzak durmayı" emretmekle yetindi.





Kahn'ın avukatı Michael Jackson'ın da avukatıydı





IMF Başkanı Strauss-Kahn'ın, nam-ı diğer DSK'nın avukatı Ben Brafney de davanın tüm aktörleri gibi ünlü. Brafney, Michael Jackson hakkında 2005 yılında açılan cinsel suiistimal davasında ünlü yıldızın savunmasını üstlenmiş ve başarı kazanmıştı. Brafney ve ekibinin, davacı otel çalışanı kadın hakkında bilgi toplayarak iddiaları çürütmeye çalışacakları belirtiliyor.





Melissa C. Jackson kimdir?





Ceza yargıçlığına 2003 yılında atanan Melissa Jackson, New York Eyaleti Ceza Mahmesi'nde Danışman Yargıç olarak hizmet veriyor. Pennsylvania Üniversitesi'nden mezun olan ve hukuk diplomasını Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden alan yargıç, yaklaşık 22 sene çalıştığı "Kings County District Attorney's Office"te Büyük Dolandırıcılıklar/ Yardımcı Bölge Savcılığı'na yükseldi. 2003'te atandığı New York Eyaleti Ceza Mahkemesi'ne 2007'de tekrar görevlendirilen Jackson'ın, böylece, yargıçlık görevini 2017 yılına kadar sürdürmesi kesinleşti.