Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç büyük Arap şirketine ait tapuların detaylarına ulaştı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen haftalarda açıkladığı Kanal İstanbul güzergâhında en büyük yüz ölçümlü arazilere sahip üç Arap şirketinin tapu bilgilerine ulaştı.

Şirketlerin isimlerini Shurak Al Ajdad Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş., Sulaiman Al Muhaidib ve Noora Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. olduğunu aktaran Toker, "Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu üç girişimcinin üçünün de ne tesadüftür ki Kanal İstanbul hattındaki Arnavutköy'de büyük araziler satın alması, hep yazdığım gibi bu projenin “iri kıyım bir emlak projesi” olduğu tezini güçlendiriyor" dedi.

İmamoğlu, "2011'den bu yana arsa hareketi tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye? En büyük, kökten, aileden gelen birkaç alan hariç, en büyük arazisi olan ilk üç büyük şirket de Arap şirketi. 30 milyon metrekare demek Beyoğlu, yetmez artı Bayrampaşa, bir de üstüne Gaziosmanpaşa'yı ekleyin, o yapıyor" demişti.

Toker, "Araplar 300 dönüm arazi kapattı" başlığıyla (8 Ocak 2020) yayımlanan yazısında şirketlere ait şu bilgileri kaydetti:

1 - Shurak Al Ajdad Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.: 125 bin 402 metrekare. Beş tapusu bulunan şirket İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı. Şirketin kuruluşu 15 Mayıs 2015 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış. Kuveyt uyruklu iki kurucusunun adı Mohammad Mad Almarzouq ile Khaled Issam Almarzouq

2 - Sulaiman Al Muhaidib: 99 bin 97 metrekare (beş tapu). Körfez Bölgesi'nin önemli yatırımcılarından Al Muhaidib, Suudi Arabistan'da kendi adını taşıyan şirketler topluluğunun patronu. Türkiye'yi çok seven Al Muhaidib, müteahhit Ali Ağaoğlu'nun davetiyle birkaç yıl önce ülkemize gelmiş. Maslak 1453 projesiyle ilgilenerek yapıyı gezmiş, hayvancılık yatırımı yapmak üzere de Erzurum'a gidip AKP'li belediye başkanınca ağırlanmış. Al Muhaidib yine yatırım yapmak üzere Fethiye'de de incelemelerde bulunmuş. Suudi iş insanının Türkiye'de büyük tutarlarda gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı medyaya birkaç yıl önce yansımış.

3 - Noora Gayrımenkul Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.: 79 bin 81 metrekare (2 tapu). Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu ve adresi Dubai'de görünen şirketin sahibi Ahmed Humaid Matar Altayer: Bu şirket de İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı. Şirketin kuruluşu 7 Temmuz 2017.

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