İşte 'imam star' yarışması

T24 - Malezya'da pop-star yarışmalarına iddialı bir alternatif geldi. Malezya, starını arıyor. Ancak bu kez yarışan şarkıcılar ya da mankenler değil, imamlar.



İmam-star yarışması, sadece Malezya'da değil, tüm dünyada büyük ilgi uyandırmış durumda..



Organizatörlerin amacı, Malezyalıların dine olan ilgisini artırmak ve topluma genç ve başarılı bir imam kazandırmak.



10 yarışmacı, her hafta farklı bir sınavdan geçiriliyor, dini bilgileri teste tabi tutuluyor.





Sınavlar: Cenaze yıkamak, vaaz vermek...



Cenaze yıkamak, toprağa vermek, Kuran-ı Kerim okumak, yasadışı motor yarışlarına katılan gençlere nasihatlarda bulunmak. Bu sınavlardan sadece birkaçı.



Yarışmacılar her Cuma başkent Kuala Lumpur'daki bir camide vaaz verme şansı da yakalıyor.



Yarışmaya Malezyalıların ilgisi büyük. İmam Muda şimdiden en çok izlenen programlar arasına girdi.





Ödül hac ve S.Arabistan'da eğitim



30 Temmuz'da sona erecek yarışmayı kazanan kişi, Suudi Arabistan'da dini eğitim ve hac ödülü alacak.



Yarışmanın birincisi ayrıca Kuala Lumpur'da bir camide imam olma imkanına kavuşacak.



