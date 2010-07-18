T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşte 'imam star' yarışması

Malezya'da pop-star yarışmalarına iddialı bir alternatif geldi. Malezya, starını arıyor. Ancak bu kez yarışan şarkıcılar ya da mankenler değil, imamlar.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Malezya'da pop-star yarışmalarına iddialı bir alternatif geldi. Malezya, starını arıyor. Ancak bu kez yarışan şarkıcılar ya da mankenler değil, imamlar.

İmam-star yarışması, sadece Malezya'da değil, tüm dünyada büyük ilgi uyandırmış durumda..

Organizatörlerin amacı, Malezyalıların dine olan ilgisini artırmak ve topluma genç ve başarılı bir imam kazandırmak.

10 yarışmacı, her hafta farklı bir sınavdan geçiriliyor, dini bilgileri teste tabi tutuluyor.


Sınavlar: Cenaze yıkamak, vaaz vermek...

Cenaze yıkamak, toprağa vermek, Kuran-ı Kerim okumak, yasadışı motor yarışlarına katılan gençlere nasihatlarda bulunmak. Bu sınavlardan sadece birkaçı.

Yarışmacılar her Cuma başkent Kuala Lumpur'daki bir camide vaaz verme şansı da yakalıyor.

Yarışmaya Malezyalıların ilgisi büyük. İmam Muda şimdiden en çok izlenen programlar arasına girdi.


Ödül hac ve S.Arabistan'da eğitim

30 Temmuz'da sona erecek yarışmayı kazanan kişi, Suudi Arabistan'da dini eğitim ve hac ödülü alacak.

Yarışmanın birincisi ayrıca Kuala Lumpur'da bir camide imam olma imkanına kavuşacak.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24