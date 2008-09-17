İşte ilk 11'ler

Maçın oynanacağı "Estadio do Dragao" stadında bugün düzenlediği basın toplantısında Aragones, sahaya galibiyet için çıkacaklarını kaydetti. İspanyol teknik adam "Lig için daha çok zaman var, ama Şampiyonlar Ligi öyle değil yenilirsen evde kalırsın" yorumunda bulundu."Türk takımlarında genel olarak kötü gidişte kısa sürede teknik direktörlerin görevine son verilir. Bu üzerinizde baskı yaratıyor mu" sorusuna Aragones, "Biliyorum ki bu konuda tecrübelisiniz! Sonuçlardan antrenör suçlanır normal. Ama ben de tecrübeliyim. Sahaya sadece kazanmak için çıkıyorum" cevabını verdi."Futbolda korku olmaz, savaş değil" diyen Aragones, günümüz futbolunda artık takımların birbirlerine çok yakın futbol oynadıklarını, önceden kimin favori olduğunu söylemenin zor olacağını söyledi.Josico ise, "İyi bir sonuçla başlamak önemli. Kazanarak başlamak bize daha sonrası için rahatlık verir" dedi. Takıma alıştığını ve arkadaşlık ortamından memnun olduğunu ifade eden İspanyol futbolcu, Fenerbahçe’de olmaktan memnun olduğunu kaydetti.Burak Yılmaz da "İyi bir başlangıç yapmak için geldik. Porto’ya baktığımızda Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz yıllarda başarılı olan bir takım. Biz geçen yılki başarımızı daha da ilerletmek istiyoruz. Çok iyi konsantre olmuş durumdayız" açıklamasında bulundu.Fenerbahçe, Aragones yönetiminde Avrupa Kupası maçlarında hiç yenilmedi. İspanyol teknik adamla 4 karşılaşmaya çıktı, bunların üçünden galibiyetle ayrıldı, 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde MTK Budapeşte’yi 2-0 ve 5-0 ile geçen sarı-lacivertliler, Partizan ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise rakibini 2-1 ile mağlup etmeyi başardı.