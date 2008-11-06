İŞTE İHTİMALLER !..





Fenerbahçe'nin grubunda tüm hesaplar karıştı, grupta herşey mümkün !.. Ancak Porto'nun 90. dakikada attığı golle Kiev'de 3 puanı alması Fenerbahçe için kötü oldu. Yine de sarı lacivertliler önündeki 2 maçı kazanırsa ve diğer maçlardan umduğumuz sonuçlar çıkarsa, temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkma ihtimali var !..



Şampiyonlar Ligi'ne Porto yenilgisi ile başlayan, ardından evinde Dinamo Kiev ile berabere kalıp Arsenal'den 5 yiyen Fenerbahçe, "Avrupa'ya havlu attı" denirken 2. tura çıkma şansını yakaladı.



Hatta Dinamo Kiev-porto maçının 1-1 bitmesiyle bu şans daha da artacaktı ama Porto'nun 90. dakikada attığı golle maçı kazanması Fenerbahçe için kötü oldu.



2 MAÇI DA KAZANIRSA...



Arsenal deplasmanında dişe diş bir mücadele sergileyen ve Emirates'ten 1 puan çıkaran Fenerbahçe artık gözünü Porto ve Dinamo Kiev maçlarına dikti. Sarı lacivertliler ilk olarak evindeki Porto maçını kazanmaya çalışacak. Şu anda grubunda 2 puanla 4. sırada yer alan sarı lacivertliler, Kadıköy'de Porto'yu yenebilirse 6 puanlı rakibine yaklaşacak. Eğer aynı saatteki Arsenal-Dinamo Kiev maçını İngilizler kazanırsa Fenerbahçe Ukraynalı rakibini puan olarak yakalamış olacak.



Ardından gözler son maçlara çevrilecek. Fenerbahçe son maçında Dinamo Kİev ile deplasmanda kazanacak. 10 Aralık'taki maçın sert kış koşullarında oynanma ihtimali var. Fenerbahçe o maçta Dinamo Kiev'i yenebilirse grup üçüncülüğü garanti olacak ve UEFA Kupası yolu açılacak. Puanını 8'e yükseltecek olan Fenerbahçe, Porto'nun kendi evindeki Arsenal maçının sonucuna bakacak. Eğer Porto o maçta Arsenal'i yenemezes Fenerbahçe grup ikincisi olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkacak. Ama Porto rakibini yenerse Fenerbahçe grup üçüncüsü olarak UEFA Kupası'na kalacak.



PORTO'YA YENİLİRSE...



5. hafta maçında Fenerbahçe Porto'ya yenilirse, 2. tur umudu kalmayacak. Aynı akşam oynanacak Arsenal-Dinamo Kiev maçında Kiev 1 puan dahi alırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e çıkacak ve temsilcimiz Avrupa'ya tümden havlu atacak. Ama Dinamo Kiev de rakibine yenilirse, Ukrayna'daki son maç finale dönüşecek. Fenerbahçe o maçta rakibini yenmek zorunda olacak ve kazanırsa grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Kupası'na gidecek.



PORTO İLE BERABERE KALIRSA...



Fenerbahçe Porto ile berabere kalırsa puanını 3'e yükseltecek ve 7 puana çıkan Portekizli rakibini yakalama şansını yitirecek. Bu da Fenerbahçe'nin gözünü yine grup üçüncülüğüne dikmesine yol açacak. Ancak Dinamo Kiev deplasmanda Arsenal'i yenerse 8 puana çıkacağından Fenerbahçe'nin grup dördüncülüğü kesinleşecek. Dinamo Kiev Arsenal'i yenemezse gözler son maça çevrilecek ve Fenerbahçe yine rakibini yenmek zorunda olacağı bir maça çıkıp UEFA vizesi almaya çalışacak.

