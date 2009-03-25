İşte iddianamedeki sanıkların tam listesi

İşte 2. İddianame'de sınak sıfatıyla isimleri yer alanların listesi.
LEVENT TEMİZ
Sanık
HAKAN ŞANLI
Sanık
ADNAN TÜRKKAN
Sanık
SÜLEYMAN SOLMAZ
Sanık
HATİCE BAHTİYAR
Sanık
EMCET OLCAYTU
Sanık
ADİL SERDAR SAÇAN
Sanık
HAMZA DEMİR
Sanık
FATMA SİBEL YÜKSEK
Sanık
EROL MÜTERCİMLER
Sanık
MAHİR AKKAR
Sanık
MESUT ÖZCAN
Sanık
SİNAN AYDIN AYGÜN
Sanık
MUSTAFA ALİ BALBAY
Sanık
EMİN ŞİRİN
Sanık
OSMAN GÜRBÜZ
Sanık
UFUK MEHMET BÜYÜKÇELEBİ
Sanık
ERCÜMENT OVALI
Sanık
MUHAMMED MURAT AVAR
Sanık
AHMET TUNCAY ÖZKAN
Sanık
BİROL BAŞARAN
Sanık
ADNAN BULUT
Sanık
SELİM UTKU GÜMRÜKÇÜ
Sanık
ERTAÇ GİRAY
Sanık
MEHMET ALİ ÇELEBİ
Sanık
MERDAN YANARDAĞ
Sanık
İLKER GÜVEN
Sanık
SİYAMİ YALÇIN
Sanık
HALİS YAVUZ IŞIKLAR
Sanık
KEMAL AYDIN
Sanık
MURAT AĞIREL
Sanık
TUNÇ AKKOÇ
Sanık
ARİF DOĞAN
Sanık
GÜRBÜZ ÇAPAN
Sanık
NERİMAN AYDIN
Sanık
HASAN ATİLLA UĞUR
Sanık
BARBAROS HAYRETTİN ALTINTAŞ
Sanık
AHMET HURŞİT TOLON
Sanık
MEHMET ŞENER ERUYGUR
Sanık
DURMUŞ ALİ ÖZOĞLU
Sanık
İBRAHİM ÖZCAN
Sanık
LEVENT ERSÖZ
Sanık
TURHAN ÇÖMEZ
Sanık
DOĞUKAN YORULMAZ
Sanık
MUZAFFER ÖZTÜRK
Sanık
TANJU GÜVENDİREN
Sanık
EREN MUMCU
Sanık
HASAN HÜSEYİN UÇAR
Sanık
NOYAN ÇALIKUŞU
Sanık
YAŞAR TOZKOPARAN
Sanık
EVRİM BAYKARA
Sanık
ÖNDER KOÇ
Sanık
HÜSEYİN NAZLIKUL
Sanık
YÜKSEL DİLSİZ
Sanık
HÜSEYİN KESKİN
Sanık
FERDA PAKSÜT
Sanık