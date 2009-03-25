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İşte iddianamedeki sanıkların tam listesi

Ergenekon Davası 2. İddianame'de sanık sıfatıyla isimleri yer alanların listesi.

25 Mart 2009 02:00

İşte 2. İddianame'de sınak sıfatıyla isimleri yer alanların listesi.



LEVENT TEMİZ
Sanık

HAKAN ŞANLI
Sanık

ADNAN TÜRKKAN
Sanık

SÜLEYMAN SOLMAZ
Sanık

HATİCE BAHTİYAR
Sanık

EMCET OLCAYTU
Sanık

ADİL SERDAR SAÇAN
Sanık

HAMZA DEMİR
Sanık

FATMA SİBEL YÜKSEK
Sanık

EROL MÜTERCİMLER
Sanık

MAHİR AKKAR
Sanık

MESUT ÖZCAN
Sanık

SİNAN AYDIN AYGÜN
Sanık

MUSTAFA ALİ BALBAY
Sanık

EMİN ŞİRİN
Sanık

OSMAN GÜRBÜZ
Sanık

UFUK MEHMET BÜYÜKÇELEBİ
Sanık

ERCÜMENT OVALI
Sanık

MUHAMMED MURAT AVAR
Sanık

AHMET TUNCAY ÖZKAN
Sanık

BİROL BAŞARAN
Sanık

ADNAN BULUT
Sanık

SELİM UTKU GÜMRÜKÇÜ
Sanık

ERTAÇ GİRAY
Sanık

MEHMET ALİ ÇELEBİ
Sanık

MERDAN YANARDAĞ
Sanık

İLKER GÜVEN
Sanık

SİYAMİ YALÇIN
Sanık

HALİS YAVUZ IŞIKLAR
Sanık

KEMAL AYDIN
Sanık

MURAT AĞIREL
Sanık

TUNÇ AKKOÇ
Sanık

ARİF DOĞAN
Sanık

GÜRBÜZ ÇAPAN
Sanık

NERİMAN AYDIN
Sanık

HASAN ATİLLA UĞUR
Sanık

BARBAROS HAYRETTİN ALTINTAŞ
Sanık

AHMET HURŞİT TOLON
Sanık

MEHMET ŞENER ERUYGUR
Sanık

DURMUŞ ALİ ÖZOĞLU
Sanık

İBRAHİM ÖZCAN
Sanık

LEVENT ERSÖZ
Sanık

TURHAN ÇÖMEZ
Sanık

DOĞUKAN YORULMAZ
Sanık

MUZAFFER ÖZTÜRK
Sanık

TANJU GÜVENDİREN
Sanık

EREN MUMCU
Sanık

HASAN HÜSEYİN UÇAR
Sanık

NOYAN ÇALIKUŞU
Sanık

YAŞAR TOZKOPARAN
Sanık

EVRİM BAYKARA
Sanık

ÖNDER KOÇ
Sanık

HÜSEYİN NAZLIKUL
Sanık

YÜKSEL DİLSİZ
Sanık

HÜSEYİN KESKİN
Sanık

FERDA PAKSÜT
Sanık



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