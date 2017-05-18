İşte HSK'nın 7 yeni üyesi

16 Nisan'da yapılan referandum sonucu değişen anayasa kapsamında yenilenen Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilk üyeleri belli oldu. Üyeler arasındaki tek kadın olan 42 yaşındaki Songül Yazar aynı zamanda 'başörtülü ilk HSK üyesi' oldu. Meclis’in seçtiği üyeler önümüzdeki hafta göreve başlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey dikkati çeken bir diğer isim oldu. Milli Görüş çizgisinde olduğu bilinen Cafer Ergen de HSK üyesi oldu.

Anayasa değişikliğiyle yapısı yenilenen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk üyeleri belli oldu. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Meclis'te önceki gece yapılan ilk tur oylamada adaylar üçte iki çoğunluğu (367 milletvekili) bulamadı. İkinci turda beşte üç (330) desteğini bulan isimler yeni üyeler oldu. 7 üyeden 5'inin AKP, 2 üyenin de MHP'nin istediği isimler olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı ve müsteşarla birlikte 13 üyeli olan HSK'nın 6 üyesini cumhurbaşkanı seçecek. İşte 7 üyenin özgeçmişleri:

Cafer Ergen (341 oy aldı): 1966 Samsun Terme doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İdari yargı hakimi, Danıştay tetkik hakimliği yaptı. 2014'te Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Aynı yıl HSYK üyeliğine yedek üye olarak seçildi. İmar konusunda uzman… Milli Görüş çizgisinde olduğu biliniyor.

Alp Arslan (340 oy aldı): 1964 Denizli Çal doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hakimlik, savcılık, adalet müfettişliği görevlerinden sonra 2012'de Yargıtay üyeliğine seçildi. 6 çocuğu var.

Hamit Kocabey (337 oy aldı): 1961 doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun… 1979-2000 yılları arasında subaylık yaptı. 2000'de Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak başladı ve MHP lideri Bahçeli'nin avukatlığını yapıyor.

Songül Yazar (334 oy aldı): 1975 Şanlıurfa Siverek doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu… Elazığ, Gebze ve İstanbul'da değişik hukuk bürolarında görev yaptı. Evli ve 2 çocuk sahibi…

Yaşar Şimşek (333 oy aldı): 1966 Antalya Akseki doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Adalet müfettişi, Yargıtay Ceza Dairesi üyesi. Özgeçmişinde “17-25 Aralık sonrasında çıkarılan kritik yasaların hazırlanması ve kanunlaşması sürecinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü olarak üstlenilen vazife” yazıyor.

Ali Cengiz Köseoğlu (333 oy aldı): Doçent doktor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992'de mezun oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi. Uzmanlık alanları, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, sendikalar hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku.

Mehmet Ademoğlu (331 oy aldı): 1963 Kahramanmaraş Pazarcık doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hakimlik ve savcılık yaptı. Şanlıurfa Başsavcılığı görevindeyken 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.