İşte Henry Onyekuru transferinin perde arkası

Önceki gün İstanbul'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki Henry Onyekuru, kısa süre içinde Galatasaray'a imza atacak. İddiaya göre daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Onyekuru için devreye giren isim ise Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre birçok takımla anılan ama Galatasaray'ı tercih eden Onyekuru, Cimbom'u seçmesinin nedenlerini Nijerya'dan Guardian gazetesi yazarı Oluwashina Okeleji'ye anlattı.

Onyekuru'nun kendisine, "Diğer iki İstanbul takımından da teklif aldım" dediğini ifade eden Okeleji, Onyekuru'nun "Galatasaray'ı niye tercih ettin?" sorusuna ise, "Galatasaray'ı seçme nedenim Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörünün yanı sıra maçlarının her zaman dolu tribünler önünde oynanması'' yanıtını verdi.

Okeleji, haberinde ''İstanbul'da yeni bir maceraya hazırım'' diyen Onyekuru hakkındaki, "Sakatlık dönemini atlattı. Onyekuru için Fatih Terim, Guardiola etkisi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim devreye girdi

Onyekuru'nun transferinin arkasında ise teknik direktör Fatih Terim'in yakın dostlukları yattığı ifade edildi. İddiaya göre tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a ilk teknik adam olduğu dönemde Everton'ın sportif direktörü olan Marcel Brands'ı tanıyordu. Onyekuru boşa çıkınca Fatih Terim, Brands'ı aradı. Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna etti.

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in ikili ilişkileri sayesinde geçen sezon Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro verip alamadığı Henry Onyekuru'yu kiralama bedeli olmadan kadrosuna kattı. Nijeryalı oyuncu, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın geçen sezon sol kanat için birinci tercihi olduğu iddia ediliyordu. Onyekuru transfer edilemeyince yerine Mathieu Valbuena isminde karar kılındı.

Son maçı 200 gün önce

Onyekuru dizindeki sakatlığı nedeniyle son resmi maçına 200 gün önce Anderlecht formasıyla Eupen karşısında çıktı. Belçika ekibinin iyileşmesine karşın kadrosunda düşünmediği Nijeryalı futbolcunun, tedavisini tamamladığı ve bireysel çalışmalarını yaptığı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, dün takımın Zürih'teki kampına dahil oldu; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Onyekuru'ya tüm takım büyük ilgi gösterdi.

Onyekuru'ya Rodrigues'e ödenen 1 milyon 350 bin euro verilecek. Ayrıca Nagatomo'ya ödendiği gibi şampiyonluk primi 150 bin euro verilecek. Puan başına ise Rodrigues'den farklı olarak 4 bin değil 5 bin euro alacak. Kiralık olarak transfer edilen genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Fiyatı katlanacaktı

Forvette ve kanatlarda oynayabilen genç yıldız, bir önceki sezon Everton'a 8 milyon Euro'ya transfer oldu. Onyekuru'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Saffet Balkan, Galatasaray'ın iyi bir oyuncu aldığını söyledi. Balkan, Onyekuru için, "Anderlecht ve Eupen'den tanıdığımız çok hızlı ve etkili bir oyuncu. Türkiye'de de başarılı olacaktır" diye konuştu.