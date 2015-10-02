İşte HDP'nin yeni sloganı: İnadına HDP

7 Haziran seçiminde 'Bizler Meclis'e sloganını kullanan HDP, 1 Kasım seçimi için çevreden, kadın sorunlarına, ekonomiden, demokrasiye kadar her konuda kullanılacak ana sloganını "İnadına HDP" olarak belirledi.

İnadına Yerinden Yönetim, İnadına Barış

Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP'nin seçim bildirgesinde, 7 Haziran'daki göre çok büyük değişiklikler yok. Bildirgede, ekonomik vaatler kadar, demokrasi ve barış vaadi de öne çıktı.

"İnadına yerinden yönetim" başlığı altında HDP, yerel yönetimin güçlenmesini savunuyor. HDP seçim broşüründe, "Valimizi, kaymakamımızı kendimiz seçmek istiyoruz" denildi.

Kürt sorunu konusundaki slogan: İnandına Barış

HDP'nin Kürt sorunu konusundaki sloganı ise, "inandına barış" olarak belirlenmiş durumda. Parti broşüründe, "barış ve çözüm için mücadele ediyoruz. Karşılıklı konuşarak ve müzakere ederek çözemeyeceğimiz sorunumuz yok" denildi.

Dolmabahçe mutabakatının "zemin"olarak belirlendiği HDP'nin Kürt sorunu politikasında, "Dolmabahçe mutabakatı zemininde muhattabının özgür ve eşit koşullarda görüşmeleri sürdürebilmesi, ellerin tetiklerden çekilmesi ve karşılıklı güçlendirilmiş çatışmasızlığın sağlanması" hedef olarak konulmuş durumda.