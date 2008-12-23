İşte hakem hataları!



Türk hakemliği son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Turkcell Süper Lig'in 16 haftasına ne yazık ki futbol değil, 1 metre çizgiyi geçip verilmeyen goller, hatalı penaltılar, kırmızı kartlar ve skandal disiplin uygulamaları damga vurdu! İşte o hatalar:.



1. Hafta

Antalya-Beşiktaş 2-3 (Bünyamin Gezer)

(Dk: 56 / Skor: 2-0) Nobre'ye ceza saha sındaki hareket endirekt serbest vuruş değil penaltı.



2. Hafta

F.Bahçe-Büyükşehir: 2-0 (Süleyman Abay)

(Dk: 47 / Skor: 0-0) Büyükşehirli Serhat'a gösterilen kırmızı kart hatalı. Kayseri-G.Saray: 0-0 (Bünyamin Gezer)

(Dk: 67 / Skor: 0-0) Ali'nin Arda'ya hareketi penaltı.



3. Hafta

Hacettepe-F.Bahçe 2-1 (M.Kamil Abitoğlu)

(Dk: 90+3 / Skor: 1-1) F.Bahçe'ye mağlubiyeti getiren penaltı kararı hatalı. (Maç bitimi) Hakeme top fırlatan Carlos kırmızı kart görmedi. G.Saray-Antalya 1-1 (Bülent Yıldırım)

(Dk: 15 / Skor: 1-0) Korhan'ın Hasan Şaş'a attığı dirsek sarı değil çok net bir kırmızı kart.



4. Hafta

Kocaelispor-G.Saray 1-4 (Selçuk Dereli)

(Dk: 31 / Skor: 1-0) Galatasaray, Baros'la beraberliği buldu. Fakat kaleci Serdar'a yapılan hareket net bir fauldü.



5. Hafta

Sivas-F.Bahçe 2-1 (Bünyamin Gezer)

(Dk: 38 / Skor: 0-1) Kazım'ın Hayrettin'e yaptığı sert faule kırmızı kartı gerektiriyordu.

(Dk: 78 / Skor: 0-1) Sivas, Murat ile skoru 1-1 yapıyor. Fakat pozisyonda Mehmet Yıldız ofsayt. Trabzon-Antalya 3-2 (Fırat Aydınus)

(Dk: 52 / Skor: 1-2) Hüseyin'in Sedat'a arkadan yaptığı hareket kırmızı karttı. G.Saray-Konya 4-1 (Yunus Yıldırım)

(Dk: 8 / Skor: 0-0) Galatasaray, Baros'la öne geçti ama pozisyon ofsayt.

(Dk: 51 / Skor: 1-1) Lincoln durumu 2-1 yaptı. Ama pozisyon öncesi Baros'un rakibini itmesi açık fauldü.



7. Hafta

G.Saray-Trabzon 3-0 (Bünyamin Gezer)

(Dk: 31 / Skor: 1-0) G.Saray'ı 2-0 öne geçiren Servet, topu elle oynadı.

(Dk: 60 / Skor: 3-0) Direği söken sarı kartlı Lincoln kırmızı görmedi.



8. Hafta

F.Bahçe-Bursa 5-2 (Tolga Özkalfa)

(Devre arası / Skor: 1-0) Edu hakeme topu fırlattı ama kırmızı yerine sarı gördü. Eskişehir-G.Saray 4-2 (Fırat Aydınus)

(Dk: 50 / Skor: 1-1) Baros 2-1 yapan golden önce topu elle indirdi

(Dk: 90+1 / Skor: 2-2) Eskişehir, Youla'yla 3-2 öne geçti. Fakat Gineli 1 metre ofsayttı.



9. Hafta

Eskişehir-F.Bahçe 2-2 (Kuddusi Müftüoğlu)

(Dk: 35 / Skor: 1-2) Carlos'un geri pasında top çizgiyi geçti. Hakem Es-Es'in golünü vermedi. Galatasaray-Gaziantepspor (3-1)

(Dk: 82 / Skor: 2-1) Arda'nın skoru 3-1 yapan golünden önce Ümit Karan ofsayt.



11. Hafta

F.Bahçe-Ankara 2-0 (Yunus Yıldırım)

(Dk: 8 / Skor: 0-0) Edu'nun Murat Tosun'a yaptığı hareket net bir penaltı. G.Saray-Büyükşehir 2-0 (Selçuk Dereli)

(Dk: 25 / Skor: 0-0) Korner sırasında Kewell'ın formasından çekilmesi penaltı.



12. Hafta

Trabzon-Sivas 0-0 (Selçuk Dereli)

(Dk: 5 / Skor: 0-0) Hayrettin Umut'a çift daldı ama penaltı çalınmadı. Beşiktaş-Eskişehir 2-0 (Hüseyin Göçek)

(Dk: 31 / Skor: 0-0) Tello'nun kornerinde top çizgiyi geçti, gol kararı çıkmadı.

(Dk: 59 / Skor: 2-0) Zapotoncy'nin Youla'ya yaptığı hareket penaltı.



13. Hafta

Kayseri-Trabzon 1-1 (Halis Özkayha)

(Dk: 33 / Skor: 0-0) Trabzon lehine ve rilen penaltı kararı yanlış.

(Dk: 61 / Skor: 0-0) Umut, Trabzon'u öne geçti. Ama pozisyonda top çizgiyi geçmedi.

(Dk: 72 / Skor: 0-1) Kayseri'nin M.Topuz'la 1-1'i bulduğu penaltı kararı hatalı. Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 (Bünyamin Gezer)

(Dk: 41 / Skor: 2-1) Cisse'ye kırmızı kartı getiren 2. sarı kart kararı hatalı. Galatasaray-Hacettepe 3-1 (Süleyman Abay)

(Dk: 36 / Skor: 0-1) Tozo'ya gösterilen 2. sarı ve kırmızı kart kararı yanlış.

(Dk: 58 / Skor: 1-1) Ceza sahasında Zoko elle oynadı. Fakat sarı kart Telli'ye çıktı. Aynı oyuncu 76'da 2. sarı kartı görünce Hacettepe 9 kişi kaldı.

(Dk: 72 / Skor: 2-1) Galatasaray Baros'la 2 farkı yakalıyor. Ama pozisyonun başında iki Sarı-Kırmızılı futbolcu ofsayt.



14. Hafta

Denizli-F.Bahçe 0-1 (Aytekin Durmaz)

(Dk: 80 / Skor: 0-1) Deivid'in çizgiyi 1 metre geçen şutuna gol kararı verilmeyerek sezonun en büyük skandallarından birine imza atılıyor. Beşiktaş-Ankaraspor 1-3 (İlker Meral)

(Dk: 74 / Skor: 1-2) Tello'nun hakemin gözü önünde Weeks'e attığı yumruğa kırmızı kart çıkmadı.

(Maç bitimi) İbrahim Üzülmez, Adem'e tokat attı. Ama yine kırmızı kart çıkmadı.



15. Hafta

G.Birliği-G.Saray 1-3 (Halis Özkahya) Baros'un 3 kartlık hareketine 1 sarı çıktı.

Bursa-Trabzon 2-1 (M.Kamil Abitoğlu)

(Dk: 90+1 / Skor: 1-1) Sercan Trabzon'u liderlikten indiren golünde 1.5 metre ofsayttı. Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 (Bülent Yıldırım)

(Dk: 38 / Skor: 1-0) Yalçın ceza sahasında Güiza'yı formasından çekti. Ama penaltı kararı çıkmadı.

(Dk: 73 / Skor: 1-0) Antalya'nın Abdullah ile bulduğu gol yanlış ofsayt bayrağı ile iptal edildi. Baros'un 3 kartlık hareketine 1 sarı çıktı.



16. Hafta

Konyaspor-F.Bahçe 1-2 (Kuddusi Müftüoğlu)

(Dk: 35 / Skor: 0-0) Fenerbahçe, Önder ile öne geçti. Fakat yıldız futbolcu açık bir şekilde topu koluyla ağlara gönderdi. Galatasaray-Beşiktaş 4-2 (Cüneyt Çakır)

(Dk: 50 / Skor: 2-1) Delgado ağır bir sarı kart kararıyla oyundan atıldı. Trabzonspor-Eskişehirspor 2-1 (Fırat Aydınus)

(Dk: 28 / Skor: 0-1) Trabzon lehine verilen penaltı kararı hatalı.

(Dk: 56 / Skor: 1-1) Colman rakibine yumruk attı ama kırmızı kart görmedi.

(Dk: 70 / Skor: 1-0) Sarı kartlı Cale rakibine arkadan sert bir faul yaptı ama kırmızı kart görmedi.



