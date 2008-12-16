İşte haftanın oyuncuları

NBA'de Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu San Antonio Spurs'ün tecrübeli ismi Tim Duncan, Doğu Konferansı'nda New York Knicks'in yeni transferi Al Harrington seçildi.
NBA'de haftanın oyuncuları belli oldu. Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu San Antonio Spurs'ün yıldızı Tim Duncan, Doğu Konferansı'nda ise New York Knicks'li Al Harrington oldu.
New York Knicks formasıyla başarılı bir performans sergileyen Al Harrington, yüzde 56.5 saha içi isabetiyle 33.3 sayı ortalaması yakalayarak Doğu Konferansı'nda haftanın en skorer oyuncusu oldu. 8.3 ribaunt – 2.6 asist – 1.6 top çalma ortalaması tutturan yıldız oyuncu, New York'un New Jersey’i 121-109 yendiği maçta 39 sayı – 13 ribauntluk performansıyla her iki alanda da bu sezonki en yüksek sayılarına ulaştı.
San Antonio Spurs'ün mağlubiyet almadan 4 galibiyetle tamamladığı haftada Tim Duncan, 22 sayı – 12.5 ribaunt ortalamasıyla takımına öncülük etti. Tecrübeli yıldız, Spurs'ün Dallas Mavericks'i iki uzatma sonunda 133-126 yendiği maçta 32 sayı – 14 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.
Doğu ve Batı Konferansı'nda ödüle aday gösterilen diğer isimler ise şunlar:
LeBron James, Mo Williams (Cleveland), Dirk Nowitzki (Dallas), Carmelo Anthony (Denver), Richard Hamilton (Detroit), Zach Randolph (Clippers), Rudy Gay (Memphis), Rashard Lewis (Orlando). NBA'DA HAFTANIN OYUNCULARI
| 15 Aralık
| Doğu
|Al Harrington, New York
| Batı
|Tim Duncan, San Antonio
| 8 Aralık
| Doğu
|Dwyane Wade, Miami
| Batı
|Dirk Nowitzki, Dallas
| 1 Aralık
| Doğu
|Devin Harris, New Jersey
| Batı
|Brandon Roy, Portland
| 24 Kasım
| Doğu
|Dwyane Wade, Miami
| Batı
|Dirk Nowitzki, Dallas
| 17 Kasım
| Doğu
|LeBron James, Cleveland
| Batı
|Chauncey Billups, Denver
| 10 Kasım
| Doğu
|LeBron James, Cleveland
| Batı
|Amare Stoudemire, Phoenix
| 3 Kasım
| Doğu
|Chris Bosh, Toronto
| Batı
|Chris Paul, New Orleans