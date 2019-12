İşte haftanın oyuncuları

NBA'DA HAFTANIN OYUNCULARI

15 Aralık Doğu Al Harrington, New York Batı Tim Duncan, San Antonio 8 Aralık Doğu Dwyane Wade, Miami Batı Dirk Nowitzki, Dallas 1 Aralık Doğu Devin Harris, New Jersey Batı Brandon Roy, Portland 24 Kasım Doğu Dwyane Wade, Miami Batı Dirk Nowitzki, Dallas 17 Kasım Doğu LeBron James, Cleveland Batı Chauncey Billups, Denver 10 Kasım Doğu LeBron James, Cleveland Batı Amare Stoudemire, Phoenix 3 Kasım Doğu Chris Bosh, Toronto Batı Chris Paul, New Orleans

NBA'de haftanın oyuncuları belli oldu. Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu San Antonio Spurs'ün yıldızı Tim Duncan, Doğu Konferansı'nda ise New York Knicks'li Al Harrington oldu.New York Knicks formasıyla başarılı bir performans sergileyen Al Harrington, yüzde 56.5 saha içi isabetiyle 33.3 sayı ortalaması yakalayarak Doğu Konferansı'nda haftanın en skorer oyuncusu oldu. 8.3 ribaunt – 2.6 asist – 1.6 top çalma ortalaması tutturan yıldız oyuncu, New York'un New Jersey’i 121-109 yendiği maçta 39 sayı – 13 ribauntluk performansıyla her iki alanda da bu sezonki en yüksek sayılarına ulaştı.San Antonio Spurs'ün mağlubiyet almadan 4 galibiyetle tamamladığı haftada Tim Duncan, 22 sayı – 12.5 ribaunt ortalamasıyla takımına öncülük etti. Tecrübeli yıldız, Spurs'ün Dallas Mavericks'i iki uzatma sonunda 133-126 yendiği maçta 32 sayı – 14 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.Doğu ve Batı Konferansı'nda ödüle aday gösterilen diğer isimler ise şunlar:LeBron James, Mo Williams (Cleveland), Dirk Nowitzki (Dallas), Carmelo Anthony (Denver), Richard Hamilton (Detroit), Zach Randolph (Clippers), Rudy Gay (Memphis), Rashard Lewis (Orlando).