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Spor

İşte haftanın hakemleri!

Turkcell Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

13 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

14 Kasım Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus

15 Kasım Cumartesi:
14.00 Kocaelispor-Denizlispor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Ankaraspor: Yunus Yıldırım

16 Kasım Pazar:
14.00 Hacettepe-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz
14.00 Eskişehirspor-Ankaragücü: Serkan Çınar
14.00 Kayserispor-Antalyaspor: Süleyman Abay
14.00 Sivasspor-Konyaspor: Hakan Özkan
15.00 Bursaspor-Beşiktaş: Kuddusi Müftüoğlu
19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Selçuk Dereli

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