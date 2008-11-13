İşte haftanın hakemleri!

Turkcell Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
14 Kasım Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus
15 Kasım Cumartesi:
14.00 Kocaelispor-Denizlispor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Ankaraspor: Yunus Yıldırım
16 Kasım Pazar:
14.00 Hacettepe-Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz
14.00 Eskişehirspor-Ankaragücü: Serkan Çınar
14.00 Kayserispor-Antalyaspor: Süleyman Abay
14.00 Sivasspor-Konyaspor: Hakan Özkan
15.00 Bursaspor-Beşiktaş: Kuddusi Müftüoğlu
19.00 Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Selçuk Dereli