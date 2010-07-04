İşte Güiza gerçeği...

T24 - Christoph Daum’un ayrılmasından sonra Fenerbahçe’de kalmak istemeyen Daniel Güiza’nın geçen sezon sonunda Başkan Aziz Yıldırım ve dönemin Sportif Direktörü Aykut Kocaman’a sözleşmesini iki yıl daha uzatma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.



Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık kontrat yapan ve sözleşmesi 31 Mayıs 2012’de sona erecek olan İspanyol oyuncunun bu teklifine başkan Yıldırım’ın karşı çıktığı ve “Bunu düşünmek için erken. Sen gerçek performansını göster yeter. Gerisini sonra düşünürüz” dediği bildirildi.



Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra sergilediği tavır ve davranışlarla Fenerbahçe’den ayrılmak istediği mesajını veren Güiza’nın böyle bir kararı Daum’un gitmesi nedeniyle aldığı ifade edildi.





‘Her futbolcu satılır’



Güiza ile ilgili transfer haberleri Fenerbahçe Kulübü tarafından yalanlanırken Başkan Aziz Yıldırım’ın, “Satılmayacak futbolcu yoktur. Yeter ki değerinde bir transfer teklifi gelsin. Güiza giderse bu mevkiye ondan daha iyi bir takviye yapmamız gündeme gelebilir. Ancak bütçemizi aşacak şekilde değil, onun transferinden gelen parayla bunu gerçekleştirebiliriz” diye konuştuğu kaydedildi.



Yıldırım’ın, İspanyol oyuncuyla ilgili son kararını Aykut Kocaman’ın öngöreceği rapor doğrultusunda vereceği belirtilirken, yakın çevresine, “Bir futbolcuyu gönder demekle olmuyor. Sözleşme koşulları ortada. Bizi tatmin edecek bir öneri gelirse Güiza da gider” dediği vurgulandı.



Öte yandan medyada yer alan bazı haberlerin aksine sarı-lacivertli kulübe Güiza ile ilgili henüz resmi bir teklif iletilmediği de öğrenildi.





