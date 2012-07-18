İşte G.Saray'ın yeni forması ve sloganı

Galatasaray yeni sezon formalarını TT Arena'da gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinin yeni sezon formalarını tanıttığı lansman öncesi Sercan Yıldırım krizi yaşandı. Yeni formayı twitter hesabından paylaşan Sercan, yöneticilerin uyarısının ardından fotoğrafı twitter'dan kaldırdı.

Nike firması tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının tanıtımı, Türk Telekom Arena'da yapıldı. Yurt dışında olan kulüp başkanı Ünal Aysal, etkinlikte yer almadı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, futbol takımı teknik heyeti ve yetkililerinin katıldığı organizasyonda, yeni formaların tanıtımı futbolcular tarafından gerçekleştirildi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü ve Kulüp İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, çok zorlu bir sezonu geride bırakan Galatasaray'ı bir o kadar zorlu yeni bir sezonun beklediğini vurgulayarak, “Bu sezon çok özel olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde, futbolun en üst seviye organizasyonunda mücadele edeceğiz. En üst düzey başarıları kovalayan bir takımımız olacak” dedi.

Milyonlarca Galatasaray taraftarına mesajlarının, orijinal markalı ürünleri kullanmaları olduğunu kaydeden Arıboğan, “Kulüplerine böylece çok daha büyük destek vermiş olacaklar. Onların desteğiyle büyük başarılara koşuyoruz. Çok güzel bir sezon onları bekliyor” ifadelerini kullandı.

3 ayrı forma hazırlandı

Nike tarafından sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda kullanımı için 3 ayrı forma hazırlandı.

İç saha forması olarak tanıtılan klasik parçalı formada bu sezon, geçen sezon ki formaya göre renklerin yer değiştirmesi dikkati çekerken, beyaz ağırlıklı dış saha formasında ise sol göğüs üzerinden aşağıya inen çizgiler yer aldı. Üçüncü formada ise iki ayrı tonda kırmızı rengin iki parça halinde yer aldığı görüldü.

Tanıtımın ardından basın mensuplarına Türk Telekom Arena'da takım soyunma odaları gezdirildi.

Öztürk: Şampiyonlar Ligi'ni heyecanla bekliyorum

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, basın mensuplarına açıklamada bulunurken, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı taraftarları forma satın almaya çağıran ve elde edilecek gelirin önemine dikkati çeken Öztürk, kulüp şirketlerinin kar etmesi gerektiğine vurgu yaparken, “Ben heyecanla bu statta Şampiyonlar Ligi müziğinin çalacağı akşamı bekliyorum. Galatasaray'ın misyonu, adını dünyaya duyurmaktır. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde yoktuk. Yaptığımız transfer stratejisinin ana ayağı budur. Taraftarlarımızı çok sevinecekleri günler bekliyor. Önemli olan sürdürülebilir başarı ve Galatasaray da bu anlamda önemli hamleler yaptı” dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Öztürk, Burak ve Amrabat'ın transferlerinde ise bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Yeni slogan: Avrupa kolla kendini

Lütfi Arıboğan, Galatasaray'ın bu sezonki sloganının "Avrupa kolla kendini" olacağını açıkladı.

Twit attı, ortalık karıştı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Sercan Yıldırım, Arena'ya gelir gelmez soyunma odasında yeni sezon formasını sırtına geçirip takım arkadaşı Hamit Altıntop ile poz verdi.

Yeni formayı twitter hesabından paylaşan Sercan, kulüpten gelen uyarı üzerine bu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.