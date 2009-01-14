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Spor

İşte G.Saray C.C.nin rakipleri

14 Ocak 2009 02:00


Ukrayna Ligi üçüncüsü Khimik Yuzhny'yi 43 sayı farkla, 94-51 yenerek Eurochallenge'da son 16'ya kalan Galatasaray Cafe Crown'ın rakipleri dün akşam yapılan maçlar sonunda belli oldu.
Dexia'nın KK Zagreb'i 99-69 yenmesiyle F Grubu'nu averajla ikinci sırada tamamlayan Sarı-Kırmızılılar son 16'da J Grubu'na kalırken EWE Baskets Oldenburg (Almanya), Virtus Bologna (İtalya) ve BC Kyiv (Ukrayna) ile eşleşti.

Galatasaray J Grubu'nda ilk maçını 27 Ocak'ta Virtus Bologna ile İstanbul'da oynrayacak. Takımlar birbirleriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacaklar; 10 Mart'ta sona erecek grup aşamasının ardından gruplarını ilk ikide bitirenler çeyrek finale kalacaklar.


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