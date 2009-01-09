İşte gerçek Masumiyet Müzesi!

Yazar Orhan Pamuk'un, kavuşamadığı sevgilisinin eşyalarını biriktirip müze kuran bir âşığınhikâyesini anlattığı romanı "Masumiyet Müzesi" gerçek oldu. Ünlü romancının kitabında anlattığı objeleri sergileyeceği müze 2010'da İstanbul'da hizmete girecek.Ama Pamuk'un roman kahramanı gibi aşk acısı çekenlerin bağışladığı nesnelerin sergilendiği bir başka müze uzun süredir dünyayı dolaşıyor. Olinka Vistica ve Drazen Grubisic'ın fikriyle ortaya çıkan "Kırık Kalpler Müzesi" şu an Singapur'da bulunuyor.Kırık kalplere teselli vermek amacıyla Slovenya, Bosna Hersek, Londra ve Berlin'e de uğrayan müzeye isteyen herkes bir eşya bağışlayabiliyor. Aşkın yükünü taşıyan objeler, elenerek sergileniyor.Sergide, doktoruna âşık olan bir gazinin bıraktığı takma bacak ve balta gibi ilginç "eserler" debulunuyor, pelüş oyuncaklar da...