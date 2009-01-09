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Dünya

İşte gerçek Masumiyet Müzesi!

Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' Singapur'da gerçek oldu. Eski aşkları hatırlatan eşyalar 'Kırık Kalpler Müzesi'nde...

09 Ocak 2009 02:00

Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' Singapur'da gerçek oldu. Âşıkların kavuşamadığı sevgililerini hatırlatan eşyaları bağışlamasıyla oluşan 'Kırık Kalpler Müzesi' ziyarete açıldı

Yazar Orhan Pamuk'un, kavuşamadığı sevgilisinin eşyalarını biriktirip müze kuran bir âşığın
hikâyesini anlattığı romanı "Masumiyet Müzesi" gerçek oldu. Ünlü romancının kitabında anlattığı objeleri sergileyeceği müze 2010'da İstanbul'da hizmete girecek.

Ama Pamuk'un roman kahramanı gibi aşk acısı çekenlerin bağışladığı nesnelerin sergilendiği bir başka müze uzun süredir dünyayı dolaşıyor. Olinka Vistica ve Drazen Grubisic'ın fikriyle ortaya çıkan "Kırık Kalpler Müzesi" şu an Singapur'da bulunuyor.



Kırık kalplere teselli vermek amacıyla Slovenya, Bosna Hersek, Londra ve Berlin'e de uğrayan müzeye isteyen herkes bir eşya bağışlayabiliyor. Aşkın yükünü taşıyan objeler, elenerek sergileniyor.

Sergide, doktoruna âşık olan bir gazinin bıraktığı takma bacak ve balta gibi ilginç "eserler" de
bulunuyor, pelüş oyuncaklar da... 


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