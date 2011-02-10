İşte geleceğin milyarderleri!

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Bu milyarder adayları, köklü bir şirketi devralmak ya da milyar dolarlık yatırım yapmak için aileden yardım alarak, dünya üzerinde çok az evladın sahip olacağı fırsatları yakalıyor.CNBC.com sitesinde yayımlanan bir foto analizde, bu fırsatları yakalayan o milyarder adayları sıralandı.Delphine Arnault, dünyanın en çok bilinen lüks ürün markalarından biri olan ve bünyesinde Dom Perignon, Donna Karan ve TAG Heuer gibi markaları barındıran LVMH şirketinin CEO Bernard Arnault’un kızı. Delphie, London School of Economics’i bitirdikten sonra, yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company’de çalıştı ve daha sonra LVMH’e davet edildi. Şu anda 28 yaşında olan Delphine, Fransız şirketin yönetim kurulundaki en genç isim olarak dikkat çekiyorÜnlülerin markası olarak öne çıkan Ralph Lauren, dünya üzerinde de oldukça saygın bir marka olarak kabul ediliyor ve ürünlerini “Polo” markası altında satıyor. Lauren’in üç çocuğu var:veAndrew, şu anda düşük bütçeli filmler ve belgeseller çekiyor.Reklam, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor. Lauren’in kızı ise şu anda Tim Burton’ın filmi Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan esinlediğini söylediği bir şeker dükkanı işletiyor.Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, akıllıca davranıp, Rusya’nın kapitalizmi ne kadar hızlı bir şekilde kabul edebileceğinin fark eden hızlı iş adamlarından biri oldu. Meslektaşları yeni ekonomik gerçeklikle baş etmeye çalışırken, o alüminyum fabrikalarına yatırım yaptı ve Rusya’nın en büyük madencilik şirketlerinden birinin hissedarı oldu. Anisimova, şu anda Rusya’nın en zengin iş adamlarından birine dönüştü.Aynı zamanda Coalco adında bir emlak şirketine de sahip olanburaya yerleştirdi. Babasının kendisine verdiği fırsatı değerlendiren Anna, bu alandaki yeteneklerini geliştirdi ve 2005 yılında 23 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, ABD’nin en zengin insanlarından biri. Finansal veriler sunan ve aynı zamanda medya hizmeti de veren Bloomberg şirketini kuran Belediye Başkanı’nın tahmini serveti New York Times gazetesine göre 7 milyar dolar. Bloomberg’in servetinin mirasçılarıysa kızları. Emma babasıyla birlikte çalışıyor. Bloomberg aynı zamanda servetinin büyük bir kısmını en küçük kızı Georgina’nın büyük hobisi desteklemek için harcıyor. Georgina ise binicilik alanındaki en yetenekli sporcularından biri olarak gösteriliyor.ABD’li medya patronu William Randolph Hearst, büyük servetini 20’inci yüzyılda ABD geneline dağıtılan gazeteler kurarak oluşturdu. O kadar güçlü ve etkili bir insandı ki Yurttaş Kane filminin ana karakteri Charles Foster Kane ondan esinlenilerek çizildi.Aile servetinin o kadar büyük olması, zaman zaman Hearst ailesinin başına belalar da açtı. Büyük torunu Patty Hearst, 1974 yılında kaçırıldıktan sonra, bir solcu örgütün üyesi olarak bulundu. Ancak Patty Hearst’ün kızı Anna Hearst aile çizgisine paralel bir hayat yaşamayı tercih ediyor.Ailesinin zenginliğinin faydalanan Anna aynı zamanda model olarak başarılı bir kariyere imza attı.Hilton otellerinin temeli 1919 yılında Conrad Hilton tarafından atıldı. Oğlu Rick, 1979 ilk görüşte aşık olduğu Kathy Avanzio ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik hala çok sağlam biçimde ilerlerken, çiftin iki erkek, iki de kız çocuğu bulunuyor. Erkeklerin isimleri çok duyulmazken, kızları Paris ve Nicky özellikle cemiyet hayatının yakından tanıdığı simalar haline geldi.Hong Kong'lu Stanley Po, yaklaşık 40 yıldır Çin'in Macau bölgesinde kumar sektöründe gösterdiği atılımlarla, sadece kumarhaneler kralı olmadı aynı zamanda büyük de bir servet yarattı. 17 çocuğu bulunan Ho kızı Pansy ile birlikte çalışıyor. Diğer kızı Josie Ho da 40'tan fazla filmde rol alan bir aktris.Hintli çelik kralı Lakshmi Mittal'ın iki çocuğu bulunuyor ve ikisi de babasıyla birlikte çalışıyor. Oğul Aditya, finansal işlerin başındaki isim olarak geçerken, kızı Vanisha'da şirketi ArcelorMittal'in yönetim kurulunda yer alıyor. Vanisha'nın 2004'te Paris'te yaptığı ve bir hafta süren düğünü 60 milyon dolara mal olmuştu.Fon yöneticisi Mısır asıllı Fayez Sarofim, 50 yılı aşkın süredir ABD'nin Teksas eyaletinde yaşıyor. Servetinin iki ile dört milyar arasında olduğu tahmin ediliyor. Sarofim'in beş çocuğu arasında, süper model Linda Evangelista'dan alınan evde oturan kızı Allison da bulunuyor.