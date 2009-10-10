İşte Garipoğlu'nun savcılık ifadesi





Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun savcılık ifadesi 9 sayfa tuttu. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdüğünü ifadesinde bir bir anlattı.





Cem Garipoğlu ifadesinde Münevver Karabulut'la nasıl tanıştığını ve cinayetin işlendiği o geceyi detaylarıyla savcıya anlattı.





Garipoğlu, " 14:00-15:00 sıralarında eve geldik. Bana 'su içmeye gidiyorum' dedi ve 5-10 dakika ayrıldı. Ben o sırada onun cep telefonunu karıştırmaya başladım ve başka bir erkeğin mesaj ve çağrılarına rastladım. 'Sevgilim' diye hitap ettiğini gördüm. Bir başka erkekle ilişkisi olduğunu düşündüm. Ona vurdum, ona saldırdım" dedi.





Olayın mutfakta yaşandığını söyleyen Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürdüğü anı hatırlamadığını iddia ediyor. Cinayeti cinnet getirdiği bir anda işlediğini söyleyen Garipoğlu, ilk bıçak darbesinden başka bir şey hatırlamadığını belirtiyor.





Garipoğlu, "Onu o halde görünce panik oldum. Önce bavula koyayım dedim. Sığmayacağını anlayınca arka kapıdan çıktım ve nalburcuya gittim. Kız normal boyluydu ve başını kesince valize sığdı" diye konuştu.





Sorgunun bundan sonraki kısmı soru cevap şeklinde geçiyor.





Cem Garupoğlu "Ben bu yaraların ve çiziklerin ne anlama geldiğini hatırlamıyorum. Ben bunları yaptığımı kabul etmiyorum. Ancak bunlar varsa ben yapmışımdır. Bunların herhangi bir törene ayine ya da şeytana kurban verme şeklindeki sapık tarikat ya da gruplarla ilgisi yoktur. Yine bana itham edilmeye çalışılan sadizm ya da işkencesever şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.





Garipoğlu kaçışı ile ilgili de konuşuyor





Cem Garipoğlu, "Ailem evde yüklü miktarda para bulundurmaz. Ben yakalandığım bu gece dışında polis tarafından hiç yakalanmadım. Olay gecesi de polis tarafından yakalanıp bırakıldığım iddiası da yalandır. Benim ailemden kimse polislere rüşvet vermiş değildir. Bu olayı medya ortaya atıyor" dedi.