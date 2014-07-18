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Spor

İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Galatasaray'ın 2014-2015 sezonunda giyeceği formalar arasında yer alan beyaz formanın A Milli Takım çizgileriyle benzerliği dikkat çekti

18 Temmuz 2014 14:33

Galatasaray Kulübü ve Nike firması, sarı kırmızılı takımın 2014-2015 sezonunda giyeceği formaları resmi sitesinden yaptığı açıklama ile tanıttı.

Nike'ın Galatasaray için ürettiği formada aynı Barcelona gibi %100 geri dönüşümlü 18 adet plastik şişeden üretildi. 

İşte Galatasaray'ın forma tanıtım ile ilgili geniş açıklaması:   

 

Av sezonu başlıyor

 

Galatasaray’ın yeni formasında kulübün başarılarla dolu tarihinden ve mirasından esinlenildi. Galatasaray bu sezon, takımın tarihinden, karakterinden ve modern Avrupa takımı çizgisinden alınan ilhamla hazırlanan yeni formasıyla sahaya çıkacak. Galatasaray, cesaret, karizma ve yenilikler sayesinde kazanılmış olan Türkiye’nin en güçlü takımı olma özelliğini taşımaktan gurur duyuyor.

Yeni geleneksel sarı kırmızı iç saha forması, kulübün efsanevi oyuncularından Metin Oktay tarafından giyilen formadan esinlenilen dinamik grafiklerle öne çıkıyor.Bu grafikler Galatasaray’ın gurur verici sembollerinden biri olan aslan figürüne gönderme yapmak için kullanılan hız ve hareket hissini yaratıyor.

Aynı zamanda formada kırmızı V yaka ve kollarda sarı manşetler kullanıldı. Forma sarı çizgili kırmızı şort ve üzerinde sarı şerit bulunan kırmızı çoraplarla tamamlandı. Galatasaray’ın yeni deplasman forması ise kulübün hem Türkiye liginde hem de uluslararası arenada en büyük başarılarını yaşadığı 2000 yılında giydiği ilk beyaz formadan ilham alınarak hazırlandı.

Yeni deplasman tişörtünde temiz ve klasik beyaz renk kullanılırken Galatasaray’ın iç saha renkleri sarı kenarlı kırmızı çift sıralı yaka ve yine sarı kenarlı yüksek kırmızı renkli manşetlerle yansıtıldı. Deplasman şortu ve çorapları da kırmızı detaylara sahip beyaz renkte tasarlandı.

Hem iç saha hem de deplasman formalarında kırmızı ve sarı renkli iç flama etiketi kullanıldı. Bu etiketin üzerinde Galatasaray’ın Türkiye’deki lider ve en başarılı kulüp olduğunu vurgulayan ‘İlklerin ve Enlerin Takımı’ sloganı yer alıyor.Bu yeni forma Nike’ın kendine özgü tarzını ve tutkusunu yansıtıyor, ayrıca oyunculara en yeni performans yeniliklerini, forma teknolojisini ve çevresel sürdürülebilirliği sunuyor.

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