İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarıyla birlikte Galatasaray'ın gruplara 4. torbadan katılacağı kesinleşti.

Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın Standart Liege'i ve Benfica'nın Fenerbahçe'yi elemesinin ardından Sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve şimdiye kadar kesinleşen Şampiyonlar Ligi torbaları şu şekilde:

1. Torba

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Münih

PSG

Man City

Juventus

Lokomotiv Moskova

Barcelona

2. Torba

Tottenham

Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

3. Torba

Liverpool

Monaco

Roma

Schalke

CSKA Moskova

Lyon

4. Torba