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Spor

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, dün akşam alınan sonuçlarla birlikte 4. torbada mücadele etmeye hak kazandı

15 Ağustos 2018 14:40

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarıyla birlikte Galatasaray'ın gruplara 4. torbadan katılacağı kesinleşti. 

Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın Standart Liege'i ve Benfica'nın Fenerbahçe'yi elemesinin ardından Sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve şimdiye kadar kesinleşen Şampiyonlar Ligi torbaları şu şekilde:

1. Torba

  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Bayern Münih
  • PSG
  • Man City
  • Juventus
  • Lokomotiv Moskova
  • Barcelona

2. Torba

  • Tottenham
  • Dortmund
  • Porto
  • Manchester United
  • Shakhtar Donetsk
  • Napoli

3. Torba

  • Liverpool
  • Monaco
  • Roma
  • Schalke
  • CSKA Moskova
  • Lyon

4. Torba

  • Galatasaray
  • Valencia
  • Club Brugge
  • Hoffenheim
  • Inter
  • Viktoria Plzen

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