İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonu grup maçlarının kura çekimi Perşembe günü Monaco'da yapılacak.
Türkiye'yi temsil edecek ve kura çekimine 3. torbadan katılacak Galatasaray'ın rakipleri TSİ 19.00'da belli olacak.
Toplam 32 ekibin katılacağı kura çekiminde takımlar 4'erli 8 grupta mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 4-5 Aralık'ta oynanacak son maçlarla tamamlanacak.
İşte torbalar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
1. TORBA
Chelsea
Barcelona
Manchester United
Bayern Münih
Real Madrid
Arsenal
FC Porto
AC Milan
2. TORBA
Valencia
Benfica
Shakhtar Donetsk
Zenit St. Petersburg
Schalke 04
Manchester City
Sporting Braga
Dinamo Kiev
3. TORBA
Olympiakos
Ajax
Galatasaray
Anderlecht
Juventus
Lille
Spartak Moskova
Paris Saint-Germain
4. TORBA
Celtic
Borussia Dortmund
BATE Borisov
Dinamo Zagreb
Malaga
Montpellier
Cluj
Nordsjaelland