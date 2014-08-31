İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 3 futbolcu

İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, forvet hattı için Napoli’den Goran Pandev veya Corinthians’tan Pato’yu kadrosunda görme arzusundayken, Eskişehirspor’dan Tarık Çamdal da listede yer alıyor.

Bursaspor maçı sonrası Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek açıklama teknik direktör Cesare Prandelli’den geldi.

Tecrübeli teknik adam, “Üç futbolcu bekliyoruz başkanımızdan ve bu isimlerin de geleceğini umut ediyoruz. Takım olarak karakter sahibiyiz ve daha da ileri gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’tan Ali Naci Küçük, Prandelli’nin kadrosunda görmek istediği isimlerin listesine ulaştı; Goran Pandev ya da Alexandre Pato ve Tarık Çamdal...

Pandev de Aslan’ı istiyor

Goran Pandev: Galatasaray’ın golcü adayları arasında gözdesi Makedon milli takımının golcüsü... Napoli’de forma giyen Pandev için Galatasaray dün İtalyan kulübü ile temasa geçti. Galatasaray, Pandev’i kiralama formülü ile almak için Napoli’yle masaya oturdu. Makedon yıldız da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. İtalyanların onay vermesi adına Galatasaray temaslarını sıklaştıracak.

Pato, Pandev’e alternatif

Brezilya’da bulunan Galatasaray Kulübü yetkilileri, dün Corinthians Kulübü ile görüştü. Sarı kırmızılılar, Alexandre Pato’yu kiralamak için girişimde bulundu ve 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif etti. Ancak Brezilya kulübü Galatasaray Kulübü’ne Pato’yu kiralık değil, ancak bonservis bedeli ile verebileceklerini belirtti. Bu yüzden transfer oldukça zor...

Tarık için son görüşme

Eskişehirspor’un 6 milyon Euro’luk bonservis bedelini düşürmesi adına yarın tekrar bir görüşme yapılacak. Tarık, sağ, sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Galatasaray kendi bonservisinin yüzde 25’ine sahip olan Tarık Çamdal’dan bu hakkından feragat edip, imza atmasını isteyecek.

Mbia iddiası

Öte yandan Fransız basını da kiralık olarak Sevilla forması giyen Queens Park Rangerslı Stephane Mbia'nın Galatasaray ile anlaştığını yazdı. Ancak alınan bilgilere hem stoper hem de ön libero da görev alabilen oyuncu ile kesinleşmiş bir anlaşma yok. Mbia ismi sarı kırmızılı yöneticilere menajerler tarafından önerilmiş...