Galatasaray oynadı, Manchester kazandı

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Manchester United deplasmanına konuk olan Galatasaray, harika oynadığı maçta sahadan 1-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Zorlu Manchester United deplasmanında maçın hemen başında Carrick'in attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, buna rağmen oyundan kopmadı. Sarı kırmızılı ekip maç boyunca birçok net gol pozisyonuna girerken Amrabat, Hamit ve Selçuk'la 3 kez direği geçemedi.

Ev sahibi ekip Manchester United'da Nani'nin 53. dakikada kullandığı penaltı atışını kaleci Muslera kurtarmayı başarırken kalan dakikalarda sarı kırmızılıların golcüleri suskun kalınca mücadele 1-0 sona erdi.

Öte yandan Umut Bulut 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Johan Elmander'e bıraktı. Gruptaki bir diğer karşılaşmada ise Cluj deplasmanda Sporting Braga'yı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray gruptaki ikinci maçında Türk Telekom Arena Stadı'nda Sporting Braga ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar 2 Ekim'de Portekiz ekibi ile mücadele edecek.

Fatih Terim'den sürpriz kadro

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Manchester United karşısında yeni transfer Cris'i yedek soyundururken, çift forvetle gol aradı.

Terim, Avrupa şampiyonlar ligi H Grubu'nda Manchester United ile deplasmanda oynadıkları maçta, 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçında forma giyen Cris'i yedek kulübesinde oturttu. Deneyimli teknik adam, savunmanın ortasında Semih ve Dany ikilisine görev verdi.

Teknik direktör Terim, Antalyaspor maçından farklı olarak sağ kanatta Aydın yerine Hamit'i, forvette de Elmander yerine Burak'ı tercih etti. İleri uçta Burak ile birlikte Umut da görev yaptı.

5 futbolcuda Şampiyonlar Ligi heyecanı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de görev verdiği 5 futbolcu kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda Selçuk İnan, Umut Bulut, Semih Kaya, Dany Nounkeu ve kaleci Fernando Muslera Manchester United maçıyla birlikte ilk kez “Devler Ligi”nde mücadele etmenin heyecanını yaşadı.

Kagawa ve Robin van Persie sahada

Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson ise Galatasaray karşısında yeni transferleri Robin van Persie ve Kagawa'yı ilk 11'de sahaya sürerek, iki önemli silahıyla etkili olmayı hedefledi.

Manchester ekibini 26 yıldır çalıştıran Ferguson, geçen hafta 4-0 kazandıkları Wigan Athletic maçında Hollandalı yıldız van Persie ve Kagawa'yı yedek bırakmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kalede Lindegaard yerine bu kez De Gea'ya şans tanırken, Wigan maçında forma verdiği Ferdinand, Giggs, Hernandez, Buttner ve Welbeck'i ise Galatasaray maçında ilk 11'de düşünmedi.

Scholes, 19 yıl sonra yine sahada

1993 yılında oynanan ve Galatasaray'ın Old Trafford Stadı'nda Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta forma giyen Paul Scholes, bugünkü maçta da sahadaki yerini aldı.

19 yıl önceki maçta oynayan diğer efsane futbolcu Ryan Giggs ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Paul Scholes, geçen hafta Wigan Athletic ile yapılan lig mücadelesinde Manchester United formasıyla 700. maçına çıkmıştı.

Rooney, kadroya alınmadı

Mancheter United'ın en önemli futbolcularından Wayne Rooney, sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.