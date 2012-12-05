Galatasaray, Portekiz'de Braga sınavında

Galatasaray bu akşam, Türk futbolu adına son dönemlerin en önemli maçlarından birine çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimizin, gruptan çıkma yolunda önünde tek engel olan Braga ile Portekiz'de karşılaşıyor.

Municipal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetiyor. Rizzoli'nin yardımcılıklarını Renato Faverani ve Andrea Stefani yapıyor.

Maçın ayrıntıları: - Dk. 78: GOL... Aydın Yılmaz kaleciden dönen topu filelere gönderdi. 1-2 - Dk. 58: GOL.. Amrabat'ın ortasında Burak Yılmaz topu kafayla köşeye gönderiyor ve skor 1-1 oldu.. - İkinci yarı G.Saraylı futbolcuların vuruşu ile başlıyor. - İlk yarı 1-0 Braga üstünlüğü ile sona erdi - Dk. 32: GOL... Melo'nun kendi ceza sahası çizgisinin üzerinde ıskaladığı topta Mossoro uzaktan golü yaptı.. 1-0 - Karşılaşmaya Braga başladı...

BRAGA: Quim, Nuno Andre Coelho, Elderson, Ismaily, Vinicius, Amorim, Mossoro, Salino, Custodio, Alan, Eder

YEDEKLER: Beto, Baiano, Anibal Capela, Hugo Viana, Cesar, Helder Barbosa, Carlao

GALATASARAY: Muslera, Eboue, Dany, Semih, Riera, Hamit, Melo, Selçuk, Emre, Elmander, Burak

YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Cris, Hakan Balta, Aydın Yılmaz, Yekta Kurtuluş, Amrabat, Umut Bulut

Braga - Galatasaray maçının ardından hurriyet.com.tr'den sporseverlere büyük bir sürpriz geliyor.

Karşılaşma boyunca bütün detayların yanı sıra 90 dakika biter bitmez maçın golleri ve önemli pozisyonlar sadece hurriyet.com.tr'den olacak.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray, Sporting Braga karşılaşmasını kazandığı takdirde şampiyonlar ligi'nde yoluna devam edecek ve Cluj'un deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçın bir önemi kalmayacak. Sarı kırmızılı ekip eğer Braga ile deplasmanda berabere kalırsa Galatasaray'ın tur atlaması için CFR Cluj'un Manchester United deplasmanından galip dönmemesi gerekecek. Bir başka felaket senaryosunda ise Galatasaray, Sporting Braga deplasmanında yenilirse ve CFR Cluj da Manchester United'dan puan alırsa bir üst tura atlayan taraf Rumen takımı olacak.

Burak 1 golle tarihe geçecek

G.SARAY’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 golünü de Burak Yılmaz kaydetti. Sarı kırmızılı futbolcu, bu akşam gol atarsa 5 gollü Hakan Şükür ve Tuncay Şanlı’yı geride bırakarak Devler Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanını alacak.