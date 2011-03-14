İşte Galatasaray'ı felakete sürükleyen nedenler

T24 - Galatasaray'ın bu sezonki başarısız durumu tarihine geçecek düzeyde. Rijkaard'ın gönderilmesi, oyuncuların umursamaz tavırları, yönetimin çaresizliği kötü gidişatın başlıca kaynağı oldu.







DHA muhabiri Kadir Çetinçalı'nın haberine göre; Galatasaray'ın tarihinin belki de en kötü sezonu yaşıyor. Sarı Kırmızılı takım önlenemez bir düşüş içinde.

Elbette bu önlenemez düşüşün bazı nedenleri de var. 2008 yılından beri çok hızlı bir kadro revizyonu yaşayan futbol takımı, bu ölçüsüz değişimin sancılarını fazlasıyla yaşıyor. Sezon içinde hoca değişikliği yaşanmasına karşın takımdaki kötü gidişin önüne bir türlü geçilemedi. Rijkaard döneminde başlayan disiplinsizliğe ise George Hagi'nin de çözüm bulamadığı gözlemleniyor.



Neler yaşanmış neler?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nda sızan iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Yıllar önce Kolombiyalı kaleci Mondragon'a yakınlığı sonrasında futbolcular ile yakınlık kuran "Arab Mehmet" isminde genç bir taraftarın artık tesiste yatıp kalktığı ve bazu futbolculara gece geç saatlerde kadın getirdiği ileri sürülüyor. Aynı iddiaya göre tesis içerisinde kadınlarla resim çektiren Barış Özbek'in disiplinsizliği Florya'da dilden dile dolaşıyor. Barış'ın tesiste çektirdiği resimlerin Teknik Direktör Hagi tarafından görüldüğü ve bu yüzden Hagi'nin 2 haftadır Barış'ı kadroya almadığı öğrenildi.



Adnan Polat, Barış'ın ipini mi çekiyor?

Ankaragücü yenilgisi sonrası sızan haberlerde ise başkan Adnan Polat'ın "Barış'ı artık Florya'da görmek istemiyorum. Hemen kovun" talimatını verdiği biliniyor. Çünkü, Hagi'nin 2 haftadır kadroya almadığı Barış'ı başkan Polat'ın isteği üzerine Ankaragücü maçının 18 kişilik kadrosuna aldığı ileri sürüldü. Ancak Barış'ın oyuna girmesi sonrasında galip durumdaki takımın 3-2 yenik duruma düşmesi başkan Adnan Polat'ı çileden çıkardı. Bir yığın disiplinsiz hareketleri yüzünden topun ağzında olan Barış'ın kulüpten kısa bir sürede gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Antremena içkili gelen futbolcular!

Çökşdeki acı gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Darmadağınık görüntü içerisindeki futbolcuların bu sezonu bitirmek için gün saydıkları fazlasıyla hissedilen bir gerçek. Florya'ya isteksiz bir halde gelen futbolcuların çoğu aynı isteksizliği antrenmanda sürdürdükleri gözleniyor. Ancak bir iddia var ki yine camiayı kızdıracak türden. Bazı futbolcuların ağzı içki kokan bir halde sabah antrenmanına geldikleri ve bu halde antrenmanı tamamladıkları öğrenildi. Bu duruma tepki gösteren diğer futbolcular ile içkici futbolcular arasında da soğukluk yaşanıldığı bildirildi.

Takım içindeki arkadaşlık sıfıra vururken, Harry Kewell'ın sakat olmayıp tesise geldiği ender günlerde yemekhanede Lucas Neil yok ise kimseye selam vermeyip tesisi terkettiği biliniyor. Kewell'ın Ankaragücü maçının devre arasında kendisiyle konuşan kaptan Arda'ya (Shut up) kes sesini diye terslediği de sızan haberler arasında.



Ne grubu, 5-10 grup var!..

Yabancı futbolcular içinde Baros'un tek başına takılıp kimseyle konuşmadığı biliniyor. Pino, Kazım ve Lorik Cana da yalnızları oynuyor. Lucas Neil ile vatandaşı Harry Kewell aynı telden çalıyor. Yerli futbolcular arasındaki kopukluk tavan yapmış durumda. Takım içerisindeki dağınıklığa kaptan Arda'nın çözüm bulamadığı ve her kötü durumda fatura kesilenlerin başında gelen Ayhan ile Servet'in de küskün olmaları yüzünden artık hirbir şeye karışmadıkları dillendiriliyor.

Çöküşün birçok nedeni olduğu bir gerçek. Son üç yılda sayısız yanlış transfere imza atan yönetim, takım içerisindeki disiplinsizliğe ve kaybolan arkadaşlığa da bir çözüm üretemeyince kriz anlarında kendi ayrı bir kriz olan teknik direktör George Hagi ile birlikte çöküşünü istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Fenerbahçe ile derbi öncesi şimdi durum bu..



