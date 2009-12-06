İşte Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular





T24- Devre arasında takıma takviye yapmayı düşünen G.Saray’da gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Frank Rijkaard’ın raporu ve kendi isteğiyle takımdan ayrılmak isteyen futbolcular ara dönemde veya sezon sonunda yuvadan uçacak. İşte sarı-kırmızılı takımla bağlarını kopartmak üzere olan futbolcular:



* AYHAN AKMAN: Ligde 8 maçta oynadı. Arda kaptan olunca morali bozuldu. Pazubandın kendisine verilmesini bekliyordu. Askerlik sorunu da başına bela oldu. Tümer Metin gibi 3 sene yurt dışında futbol oynayarak kısa dönem askerlik yapmak istiyor. Bu yüzden yurt dışına gidecek. Menajeri Yunan ekipleriyle temasa geçerek kulüp arıyor.



* SERKAN KURTULUŞ: Bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Bursa’dan transfer olduktan sonra bir türlü kendisini gösteremedi. Oynadığı bölgede Sabri ve Uğur’un bulunması, onun forma şansını da azalttı. Sezon sonuna kadar form durumu izlenecek ve yetersiz bulunması halinde takımdan gönderilecek.



* ALPARSLAN ERDEM: Alparslan da forma giyemeyen isimlerden birisi. Caner’in de transferinden sonra iyice arka plana itildi. Uyum sürecini atlatamadı. Sezon sonuna kadar durumu izlenecek ve o doğrultuda yollar ayrılacak.



AYDIN YILMAZ GÖZDEN DÜŞTÜ



* AYDIN YILMAZ: Rijkaard’ın maçlarda az da olsa şans verdiği bir isim. Ligde 9 maçta oynadı. Kendisine verilen süreleri iyi değerlendiremedi. Maçlara ağırlığını koyamadığı için gözden düştü. Anadolu’dan çok talibi var. Devre arasında olası bir transfer takasında kullanılabilir.



* TOBIAS LINDEROTH: 2 senedir sakatlıktan kurtulamadı. Bu sezon da sadece 3 maçta oynayabildi. Yaşı da ilerledi. Ülkesine dönmek istiyor. Devre arası bile yollar ayrılabilir.



* SERKAN ÇALIK: G.Saray’a gelir gelmez parladı. Ancak sakatlanınca bir daha düzelemedi. Herkes ondan ümidini kesti.