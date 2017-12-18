İşte Galatasaray'da Tudor'un yerine geleceği iddia edilen 4 isim

Galatasaray yönetiminin Igor Tudor ile yolları ayırmasından sonra 4 ismin teknik direktörlük görevi için ön plana çıktığı öne sürüldü. Habertürk'ün haberine göre, yönetimin listesindeki ilk ismin Fatih Terim olduğu belirtildi.

Terim'de yaşanabilecek bir olumsuzluk durumunda yönetimin üzerindeki durduğu ikinci isim ise PSG'nin eski hocası Lauren Blanc. Galatasaray yönetimindeki bazı isimlerin takıma özellikce Fransız bir hoca getirmeyi düşündükleri de belirtildi.

Yönetimin hedefindeki bir başka Fransız isim de Marcelo Bielsa. Bielsa'nın görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti.

Yönetimin hedefindeki dördüncü ismi de Dortmund'un eski hocası Thomas Tuchel.