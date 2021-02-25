İşte Galatasaray'ın Salih Uçan'a önerdiği sözleşme

Sezon sonunda Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'a, Galatasaray'ın yakın ilgisi devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci kez aynı konuda talepte bulunması üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk yıl için 10 milyon Lira önerdi.

Fanatik'in haberine göre, yerli oyuncularla mümkün olduğu kadar Türk Lirası üzerinden mutabakat sağlamaya çalışan Galatasaray Yönetimi, bu transferde de Emre Kılınç'la benzer bir formül izliyor. Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la mukavelesi biten Emre'yi ilk sezon için 11 milyon 350 bin TL, sonraki sezonlarda sırasıyla 8 milyon TL, 8.5 milyon TL ve 9 milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı.

Terim faktörü devrede

Alanyaspor'da sezonluk 600 bin Euro'ya (yaklaşık 5 milyon TL) oynayan Salih Uçan’a da ilk senesi için 10 milyon TL civarında bir teklif yapıldığı, bunun içerisine imza parasının da dahil edildiği, ikinci sezondan itibaren de bu paranın düşürüleceği, sonraki sezonlarda ise artarak devam edeceği öğrenildi. Tarafların bu protokol üzerinden el sıkıştığı, ancak resmi bir anlaşma yapılmadığı da gelen haberler arasında. Salih'le Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Avrupa'dan kulüplerin de ilgilendiği, ancak elindeki yerli yıldızları yeniden parlatan Fatih Terim faktörünün bu transferde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.