İşte Fuat Avni'ye göre 'yandaş medya'nın gerçek tirajları

Twitter fenomeni Fuat Avni, hükümete yakınlığı ile bilinen gazetelerin gerçek tirajları olduğunu öne sürdüğü rakamları açıkladı. İddia edilen rakamlara göre, 107 bin satışı olan Sabah gazetesi zirvede yer alıyor. Yeni Şafak 19 bin, Star gazetesi ise 17 bin civarında gözüküyor.

"Sümeyye suikasti, Umut Oran yazışmaları ve İnönü'nün Atatürk'ü zehirleme haberleriyle itibarın sıfırlandığını" iddia eden Fuat Avni, tirajlardaki düşüklüğün Saray'ı rahatsız ettiğini ileri sürdü.

"Yandaş medyanın tirajlarının da gerçeği yansıtmadığı" ileri süren Fuat Avni, iktidara yakın sekiz gazetenin tirajlarını paylaştı.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

1. Zift Medyası'nın gazetelerine çuvalla para akıtılmasına rağmen yeterince algı oluşturamıyor olması moralleri bozuyor.

2. Sümeyye suikasti, Umut Oran yazışmaları ve İnönü'nün çay kokulu suikast girişimleri itibarlarını tamamıyla sıfırladı.

3. Çay kokulu sahte belgelerin yayınlanması Zift Medyası çalışanlarını birbirlerine düşürmüş durumda.

4. Bir kısmı, bu sahtekarlıkların, kendilerini bitirmek anlamına geldiğini söyleyip tepki gösterse de kısa sürede susturuldular.

5. Gazete basılmadan barkot okutma sistemi, belediyelere ve ihale verilen iş adamlarına gazete alma zorunluluğu da rezaleti önleyemiyor.

6. Ethem Sancak, astronomik giderler karşısında tiraj ve reytinglerin yerlerde süründüğünü görünce sinkaflı küfürler edip duruyor.

7. Sancak, avaneleri arayıp dert yandı. Bulut, Yezid'e Zift Medyası'nın kamuoyu oluşturma gücü olmadığı tezini işliyor.

8. Bulut, 'Efendim, bu kadar para akıtmaya devam edeceksek bu tirajlarla sürdürülebirlik imkansız' dedi.

9. Y..., iki danışmandan gerçek tiraj ve etki gücüyle ilgili rapor istedi. Birbirini doğrulayan iki rapor Y...'i öfkeden çıldırttı.

10. Sözcü'nün tirajını görünce, gözleri fal taşı gibi açıldı 'Bu gerçek mi?' diye sordu. Gerçek olduğu söylenince morali alt üst oldu.

11. Zift Medyası'nın iki ayrı raporla gelen gerçek tirajları:

Sabah: 107000

Vakit: 33000

12. Zift Medyası gerçek tirajlar:

Akşam: 5500

Güneş: 7100

Yeni Şafak: 19200

13. Zift Medyası gerçek tirajlar:

Takvim: 24000

Star: 17600

Milat: 1000

14. Zift Medyası, tetikçilik yapmaktan öteye gidemiyor. Ve bu pahalı tetikçiliğin gereğini yapamıyor. Artık kimse onları ciddiye almıyor.