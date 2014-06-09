İşte Fuat Avni’ye göre iktidara yakın gazetelerin tirajları

Twitter'da AKP'ye dair doğruluğu tartışılan kulis haberler paylaşan Fuat Avni’nin iddiasına göre, hükümete yakınlığıyla bilinen gazetelerin tirajları aktarılanların aksine oldukça düşük.

Fuat Avni'nin Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulduğu söylediği raporda yer aldığını iddia eden tirajlar şöyle:

Medyatava’da 320 bin gözüken Sabah gazetesinin tirajı Fuat Avni’nin iddiasına göre 118 bin

Medyatava’da 106 bin gözüken Akşam gazetesinin tirajı Fuat Avni’nin iddiasına göre 38 bin 500

Medyatava’da 113 bin gözüken Yeni Şafak gazetesinin tirajı Fuat Avni’nin iddiasına göre 31 bin

Medyatava’da 104 bin gözüken Takvim gazetesinin tirajı Fuat Avni’nin iddiasına göre 26 bin

Medyatava’da 120 bin gözüken Star gazetesinin tirajı Fuat Avni’nin iddiasına göre 19 bin 800

Medyatava’da 29 bin gözüken Milat gazetesinin tirajı Fuat Avni’nin iddiasına göre 1100

Fuat Avni’nin iddiasına göre vakit gazetesinin tirajı 44 bin

Fuat Avni, daha sonraki tweetlerinde Erdoğan'ın, danışmanlarının verdiği tiraj raporuyla genel yayın yönetmenlerinin verdiği rapor arasındaki farkı görünce yayın yönetmenlerini "Size verdiğimiz bütün imkânlara rağmen ana akım medyanın yarısı kadar etkin değilsiniz" ileri sürdü.