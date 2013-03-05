İşte Forbes'a göre dünyanın en zengin 10 ismi

Amerika'da yayımlanan finans dergisi Forbes, dünyanın en zengin 10 ismini açıkladı. Bin 426 milyarder arasından hazırlanan listenin bir numarasında, 73 milyar dolarlık servetiyle Meksikalı telekominükasyon devi Carlos Slim var. Listede, ikinciliği 67 milyar dolarlık mal varlığıyla Microsoft firmasının kurucusu Bill Gates, üçüncülüğü ise İspanyol perakende devi Zara’nın sahibi Amancio Ortega aldı.

Dünyanın en zengin 10 ismi, şirketleri ve servetleri

1) Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu (Telekom-73 milyar dolar)

2) Amerikalı iş adamı Bill Gates (Microsoft-67 milyar dolar)

3) İspanyol iş adamı Amancio Ortega (Zara-57 milyar dolar)

4) Amerikalı iş adamı Warren Buffet (Berkshire Hathaway- 53,5 milyar dolar)

5) Amerikalı iş adamı Larry Ellison (Oracle-43 milyar dolar)

6) Amerikalı iş adamı Charles Koch (imalat sanayi-34 milyar dolar)

7) Amerikalı iş adamı David Koch (imalat sanayi-34 milyar dolar)

8) Hong Kong’lu iş adamı Li Ka-shing (çeşitli sektörler-31 milyar dolar),

9) Fransız iş kadını Liliane Bettencourt (L’Oreal-30 milyar dolar)

10) Fransız iş adamı Bernard Arnault (LVMH, Louis Vuitton- 29 milyar dolar)