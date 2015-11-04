İşte Forbes'a göre dünyanın en güçlü ismi

Amerikan Forbes dergisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i üç yıl üst üste 'dünyanın en güçlü insanı' seçti. Derginin bu kararına neden olarak da, Putin'in 'dünyada istediğini yapabilecek ve bunun hesabını vermek zorunda kalmayacak çok az sayıdaki kişiden biri olduğunu kanıtlamaya devam etmesi' gösterildi.

Ülkesindeki ekonomik sorunların Putin'i 'biraz bile incitmediğini' belirten dergi, Putin'in ülkesindeki destek oranının haziranda yüzde 89'e çıktığını hatırlattı.

'ABD ve NATO'nun zayıf görünmesine neden oldu'

Dergide, "Ekimde de Putin Suriye'deki IŞİD militanlarını bombalayarak ve (Suriye) Devlet Başkanı Beşşar Esad'la yüz yüze görüşerek ABD ve NATO'nun zayıf görünmesine neden oldu ve Rusya'nın ülke dışındaki etkisini yeniden güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.

Merkel ikinci, Obama üçüncü

75 kişilik listede, ikinci sırada Almanya Şansölyesi Angela Merkel, üçüncü sırada ise ABD Başkanı Barack Obama var.

Listede yer alan diğer isimler arasında Papa Francis (4. sırada) Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (5. sırada), Microsoft’un kurucusu Bill Gates (6. Sırada), Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz El Suud (14. sırada), İran’ın dini lideri Ali Hamaney (18. sırada), Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg (19. sırada), Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un (46. sırada) ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi (49. sırada) bulunuyor.