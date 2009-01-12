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Spor

İşte Ferrari F60

Formula 1'de 2008 sezonunun markalar şampiyonu Ferrari, yeni aracı F60'ı basına tanıttı. .

12 Ocak 2009 02:00


Formula 1'de 2008 sezonunun markalar şampiyonu Ferrari, yeni aracı F60'ı basına tanıttı. Ferrari, 2009 sezonunda kullanacağı araç olan F60'ı, Maranello fabrikasında düzenlediği törenle sporseverlerin izlenimine sundu.

Adını, Ferrari'nin 60. kuruluş yıldönümünden alan F60, İtalya firmasının, Formula 1'de yarışmaya başladığı 1950 yılından bu yana 55. aracı oldu.

Küresel mali krizin bir sonucu olarak, maliyet kısıtlaması zorunluluğu nedeniyle kabul edilen yeni kurallara göre, araçtaki en büyük değişiklik, aerodinamik yapı üzerinde gerçekleşti.

Aracın ön kanatlarının, eskisinden daha geniş olduğu gözlenirken, arka kanatların ise bir öncekine göre daha yüksek ve daha dar olduğu dikkati çekti.

Aracın performansını etkilemeyen, ancak karbondioksit salınımını aza indiren, yeni bir sisteme sahip olan F60'ın şanzıman sistemi de yeni areodinamik yapısına uyumlu hale getirildi.

Ferrari'nin Brezilyalı pilotu, geçen sezonun ikincisi Felipe Massa, yeni aracını, günün ilerleyen saatlerinde, hava şartlarının elverişli olmadığı Fiorano Pisti yerine, Mugello Pisti'nde test edecek.

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