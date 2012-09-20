Kadıköy'de 2 puan son dakikada uçtu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Marsilya'yı konuk eden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta yediği şok gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde daha önce oynadığı 8 maçta Kadıköy'de galibiyet yaşayamayan Fenerbahçe, Marsilya karşısında 28. dakikada Caner Erkin, 57. dakikada Alex de Souza'nın attığı gollerle 2-0'lık galibiyete çok yaklaşmıştı ancak maçın son dakikalarında yediği gollerle neye uğradığını şaşırdı.
Kaptan Alex de Souza'nın oyundan çıkmasının ardından tamamen kendi sahasına çekilirken 83. dakikada Valbuena'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Maçın son dakikasında Ayew'in kafa vuruşunu savunma uzaklaştıramayınca top ağlarla buluştu ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu golün ardından hakem oyunun bitiş düdüğünü çalarken Fenerbahçe şok bir sonuçla Ayktu Kocaman yönetiminde kendi evinde bir kez daha galibiyete ulaşamamış oldu.
Gruptaki bir diğer maçta ise Borussia M'gladbach deplasmanda AEL Limassol ile 0-0 golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında Alman ekip deplasmanda Borussia M'gladbach'a konuk olacak. Borussia Park'taki mücadele 4 Ekim tarihinde oynanacak.
Mehmet Topal maça yetişti
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, tedavisinin ardından Olympique Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki mücadeleye yetiştirilerek, 11 kişilik kadroda yer aldı.
Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Mersin İdmanyurdu ile yaptığı maçta sakatlanarak sol dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi oluşan Mehmet Topal, tedavisinin tamamlanmasının ardından kadroya girdi.
Senegal Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra ligde Mersin İdmanyurdu maçında görev alamayan, hafta içi takımla antrenmanlara başlayıp karşılaşmaya hazırlanan forvet oyuncusu Sow da 11'deki yerini aldı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kuyt, Egemen Korkmaz ve Serdar Kesimal maç kadrosunda bulunmazken, sakatlık sürecinin ardından dün takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği bulunan Krasic de 18 kişilik kadronun dışında kaldı.
Alex yerini aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının son iki Avrupa kupası mücadelesinde 11'de yer vermediği kaptan Alex'i, Olympique Marsilya karşısında 11'de sahaya sürdü.
Spartak Moskova ile yapılan UEFA şampiyonlar ligi play-off turu maçlarının ikisinde de yedekler arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki ilk maçta kadroya girdi.
Teknik direktör Kocaman, lig ve Avrupa kupası maçları olmak üzere son dönemde genelde yedekler arasında tuttuğu Caner Erkin'i, Fransız ekibine karşı ilk 11'de oynattı. Stoch yedek kalırken, sarı-lacivertli ekipte orta alanın solunda Caner görev yaptı.
Mersin İdmanyurdu mücadelesiyle ilk resmi maçını oynayan yeni transfer Meireles, sarı-lacivertli formayla ilk Avrupa kupası mücadelesine de bu maçta çıktı.
Tribünden sahaya mesaj
Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi maraton tribününde açtıkları pankartla futbolculara mesaj gönderdi.
“Çubuklu” Fenerbahçe forması şeklinde hazırlanan büyük pankartta “Sırıl sıklam olsun o forma” yazısı yer aldı.
Maraton üst tribünü boydan boya kaplayan Türk Bayrağı açan tribünler, seremoninin ardından “Bizler inandık sizler inanın, bizim için bu maçı alın” şeklinde tempo tuttu.
Futbolcular el ele tutuşarak tribünleri selamladı
Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcular, tribünleri dolduran taraftarlardan büyük destek gördü.
Futbolcular, kale arkası tribünlerinin tezahüratları üzerine, el ele tutuşup tribünlere doğru giderek taraftarları selamladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, tüm takıma yapılan sevgi gösterilerinin ardından başta kaptan Alex olmak üzere futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.
Notlar
-Fransız ekibini az sayıdaki taraftarı İstanbul'da yalnız bırakmadı. Statta misafir seyirci tribününde 100'ü aşkın taraftar yer alarak, Olympique Marsilya takımına destek verdi.
-Olympique Marsilya maç öncesi ısınmak için sahaya çıktığında ilk olarak tribünlerdeki yerini alan taraftarını selamladı.