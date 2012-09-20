Kadıköy'de 2 puan son dakikada uçtu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Marsilya'yı konuk eden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta yediği şok gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde daha önce oynadığı 8 maçta Kadıköy'de galibiyet yaşayamayan Fenerbahçe, Marsilya karşısında 28. dakikada Caner Erkin, 57. dakikada Alex de Souza'nın attığı gollerle 2-0'lık galibiyete çok yaklaşmıştı ancak maçın son dakikalarında yediği gollerle neye uğradığını şaşırdı.

Kaptan Alex de Souza'nın oyundan çıkmasının ardından tamamen kendi sahasına çekilirken 83. dakikada Valbuena'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı. Maçın son dakikasında Ayew'in kafa vuruşunu savunma uzaklaştıramayınca top ağlarla buluştu ve mücadele 2-2 sona erdi. Bu golün ardından hakem oyunun bitiş düdüğünü çalarken Fenerbahçe şok bir sonuçla Ayktu Kocaman yönetiminde kendi evinde bir kez daha galibiyete ulaşamamış oldu.

Gruptaki bir diğer maçta ise Borussia M'gladbach deplasmanda AEL Limassol ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında Alman ekip deplasmanda Borussia M'gladbach'a konuk olacak. Borussia Park'taki mücadele 4 Ekim tarihinde oynanacak.