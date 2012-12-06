Fenerbahçe, Borussia sınavında

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Sarı lacivertli ekip hem ilk kez bir Alman takımını yenmeyi hem de galip gelerek puanını 16 yapmayı ve bir Türk takımının grup aşamasında topladığı en yüksek puanı almayı hedefliyor.

Maçtan notlar

- İkinci yarı oynanıyor...

- Alman ekibi 28. dakiakda Henke'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.

- Borussia M'gladbach, Türk asıllı futbolcu Tolga Ciğerci'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

İşte ilk 11'ler;

FENERBAHÇE: Mert Günok, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz, Özgür Çek, Mehmet Topal, Selçuk Şahin, Krasic, Recep Niyaz, Stoch, Bienvenu

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Bekir İrtegün, Cristian, Mehmet Topuz, Caner Erkin, Kuyt, Semih Şentürk

BORUSSIA M'GLADBACH: Heimeroth, Brouwers, Alvaro Dominguez, Wendt, Ring, Tolga Ciğerci, Korb, Xhaka, Hanke, Mlapa, Hrgota

Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. En son UEFA şampiyonlar ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova'ya yenilen sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Rekor kırılacak mı?

Grup liderliğini 5. haftada Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yenerek garantileyen sarı lacivertli takım, karşılaşmaya prestij ve rekor için çıkacak. Sarı lacivertliler galibiyet halinde 16 puana ulaşacak ve bir Türk takımının grup aşamasında topladığı en yüksek puanı almış olacak. Fenerbahçe ayrıca maçı kazanırsa, kendi sahasında ilk kez bir Alman takımını yenmiş olacak.

Kanarya ilkin peşinde

UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda Almanya'ın Borussia Mönchengladbach takımıyla kendi sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, İstanbul'da ilk kez bir Alman takımını yenmeyi hedefliyor. Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında İstanbul'da yaptığı 5 maçta da galip gelemeyen sarı-lacivertliler, yarınki maça kazanarak, 'siftah' yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe, İstanbul'da Alman takımlarıyla yaptığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.