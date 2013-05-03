Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Benfica'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonadan elendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Benfica'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Benfica'nın golleri Nico Gaitan (9) ve Oscar Cardozo'dan (35-66) geldi.

Fenerbahçe tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Kuyt attı.

Fenerbahçe, bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Maçtan dakikalar

90' Sarı-lacivertli ekibimizin atağında sol kanatta topla buluşan Miroslav Stoch ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunmadan gol bulmak için ileri çıkan Egemen Korkmaz altıpasın gerisinde sağ tarafta kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Artur Moraes'te kalıyor.

90' Maçın sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor.

89' Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı alanda gol arıyor.

87' Benfica, maçtaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Jonathan Urretavizcaya, Oscar Cardozo'nun yerine oyuna dahil oluyor.

86' Sol kanatta topla buluşan Oscar Cardozo çizgiye indiği anda ortasını yapıyor. Rodrigo Lima'nın üzerinden geçen topu savunmamız uzaklaştırıyor.

83' Salih Uçan'ın Eduardo Salvio'ya yaptığı faul sonrasında Salvio için sağlık görevlileri oyun alanına geliyor.

84' Eduardo Salvio'nun ciddi bir şeyi yok ve oyuna kaldığı yerden devam ediyor.

84' Caner Erkin, hakem Stéphane Lannoy'a yaptığı aşırı itiraz sonucu sarı kart görüyor.

80' Sol kanattan Miroslav Stoch'un ortasına ceza sahası içinde Moussa Sow topla buluşmak istiyor ancak Sow için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

79' Sol kanatta topla buluşan Miroslav Stoch topu sağına çektiği anda sağ ayağıyla çok sert vuruyor. Direk dibinde kaleci Artur Moraes topu kurtarmayı başarıyor.

76' Serbest vuruşu Nico Gaitan kullanıyor. Gaitan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Nemanja Matic topla buluştuğu anda vuruşunu yapmak istiyor ancak savunmamız izin vermiyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

76' Mehmet Topuz'un Nico Gaitan'a yaptığı faul sonrasında Benfica, Fenerbahçe yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazanıyor.

72' Fenerbahçe savunmasının arkasına iyi sarkan Rodrigo Lima topu kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahası içine giriyor. Lima sol çaprazdan vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan topu kurtarmayı başarıyor.

71' Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Dirk Kuyt sol ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak top yandan dışarı gidiyor.

69' Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Caner Erkin geçiyor. Kaleyi gören bir noktadan uzak mesafeden Caner kaleye vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

69' Luisao'nun Caner Erkin'e yaptığı faul sonrasında temsilcimiz Fenerbahçe serbest vuruş kazanıyor.

68' Sağ kanatta topla buluşan Maximiliano Pereira arka direğe doğru ortasını yapıyor. Nico Gaitan çizgi üzerinde topu çevirmek istiyor ancak istediğini yapamıyor ve top auta çıkıyor.

66' GOL! Benfica, Oscar Cardozo'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor.

65' Sağ kanatta Eduardo Salvio topla buluştuktan sonra ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunmamız topu ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

64' Şu dakikalarda oyundaki tempo düşmüş durumda.

61' Fenerbahçe, maçtaki ikinci oyuncu değişiklik yine bir sakatlık sonrası gerçekleştiriyor ve Gökhan Gönül yerini Bekir İrtegün'e bırakıyor.

60' Gökhan Gönül başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemiyor ve sedyeyle oyun alanını terk ediyor.

58' Gökhan Gönül'ün Nico Gaitan'ın müdahalesi sonrasında yerden kalkamadı ve tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına geliyor.

57' Eduardo Salvio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Maximiliano Pereira çizgiye inmeden arka direğe doğru ortasını yapıyor. Nico Gaitan'a gelmeden önce savunmamızda Gökhan Gönül kafayla topu uzaklaştırıyor. Aynı zamanda Nico Gaitan, Gökhan Gönül'e faul yapıyor.

54' Benfica, sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Eduardo Salvio ile kullanıyor. Salvio'nun ortasında savunmamız kafayla topu uzaklaştırıyor.

53' Sağ kanatta topla buluşan Maximiliano Pereira ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunmamızda Joseph Yobo tehlikeyi uzaklaştırıyor.

50' Ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Oscar Cardozo sol ayağıyla plase bir vuruş yapıyor ancak top az farkla yandan dışarı çıkıyor.

50' Eduardo Salvio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Maximiliano Pereira ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunmamızda Egemen Korkmaz kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

47' Sağ kanattan çabuk kullanılan serbest vuruş sonrasında topla buluşan Nico Gaitan ceza içine ortasını yapıyor ancak savunmamız kafayla topu ceza sahası dışına gönderiyor.

46' Hakem Stéphane Lannoy'un düdüğüyle ikinci yarı sarı-lacivertli ekibimizin vuruşuyla başlıyor.

İlk yarı skoru Benfica :2 Fenerbahçe: 1

45' Hakem Stéphane Lannoy'un düdüğüyle ilk yarıyı Benfica, sarı-lacivertli ekibimiz karşısında 2-1 önde kapatıyor.

45' Sol kanatta topla buluşan Nico Gaitan ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel kalesinden çıkarak topu kontrol ediyor.

45' Maçın ilk yarısına en az 2 dakika ilave ediliyor.

45' Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında maçtaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Selçuk Şahin yerini Mehmet Topuz'a bırakıyor.

44' Orta alanda yaşanan ikili mücadele sonrasında ayak bileğine darbe alan Selçuk Şahin oyuna devam edemiyor.

41' Oscar Cardozo'nun pasıyla topla buluşan Nemanja Matic bekletmeden sol ayağıyla ceza sahası hemen dışından vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan dışarı çıkıyor.

40' Sarı-lacivertli ekibimiz mutlak bir golden yararlanamıyor ! Ziegler'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Caner Erkin yerden pasını altıpasa doğru Moussa Sow'a çıkarıyor. Sow topa dokunamıyor ama top arka tarafta bulunan Dirk Kuyt'a geliyor. Kuyt bomboş durumda sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

37' Rodrigo Lima'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eduardo Salvio yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

37' Caner Erkin ceza sahası dışından sol ayağıyla şansını deniyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

36' Enzo Perez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oscar Cardozo sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızda Egemen Korkmaz'dan geri dönüyor.

35' GOL! Benfica, Oscar Cardozo'nun golüyle bir kez daha öne geçiyor.

33' Enzo Perez hakem Stéphane Lannoy'a yaptığı aşırı itarazları dolayısıyla sarı kart görüyor.

31' Orta sahanın ortasında Cristian Baroni, Enzo Perez'e yaptığı sert faul sonrasında hakem Stéphane Lannoy'dan sarı kart görüyor ve Cristian Baroni sarı kart cezalısı durumuna düşüyor ve sarı-lacivertli ekibimiz turu geçmesi halinde Baroni final maçında forma giyemeyecek.

29' Fenerbahçe, Salih Uçan ile hızla rakip yarı alanına gitmek istiyor fakat Salih, Maximiliano Pereira'nın müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Stéphane Lannoy sarı kartını Maximiliano Pereira'ya gösteriyor. Maximiliano Pereira gördüğü sarı kartla Benfica'nın turu geçmesi durumunda final mücadelisinde forma giyemeyecek.

27' Gökhan Gönül'ün kafa pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Moussa Sow, Andre Gomes Almeida'ya rağmen sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Artur Moraes üstüne gelen topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

26' Maximiliano Pereira, Oscar Cardozo'dan aldığı pas sonrasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

25' Enzo Perez'in ara pasıyla Andre Gomes Almeida ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşuyor ancak yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.

23' GOOOLL!! Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın penaltıyla attığı golle beraberliği yakalıyor.

22' Ceza sahası içinde Ezequiel Garay topu eliyle oynuyor ve Fenerbahçe penaltı kazanıyor !

23' Penaltıyı kullanmak için topu başına Dirk Kuyt geçiyor.

18' Enzo Perez'in pasıyla topla buluşan Maximiliano Pereira ceza sahası içine altıpasın içine doğru ortasını yapıyor. Oscar Cardozo, Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan dışarı çıkarıyor.

15' Hava topu mücadelesinde Luisao ile Moussa Sow kafa kafaya çarpışıyorlar ve oyun kısa bir süreliğine duruyor.

12' Sol kanattan kullanılan taç sonrasında Moussa Sow kafayla topu Salih Uçan'a gönderiyor ancak Salih için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

13' Andre Gomes Almeida sol kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak savunmamız topu uzaklaştırıyor.

9' GOL! Maalesef top ağlarımıza gidiyor.

8' Sol kanatta topla buluşan Nico Gaitan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Oscar Cardozo topu göğüsüyle kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan altıpasa doğru ortasını yapıyor. Rodrigo Lima topu kontrol etmek isterken topu eliyle oynuyor.

5' Nico Gaitan'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Oscar Cardozo sol ayağıyla düşmek üzereyken vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel sağına gelen topu yatarak kontrol ediyor.

4' Maçın başlamasıyla birlikte ev sahibi takım tüm hatlarıyla sarı-lacivertli ekibimizin yarı sahasına yerleşmiş durumda.

1' Enzo Perez'in pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Eduardo Salvio sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor. Savunmamızdan seken top kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

1' Hakem Stephane Lannoy'un düdüğüyle zorlu mücadele Benficalı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.