İşte Fenerbahçe'de istifa mesajı veren Aykut Kocaman'ın yerine düşünülen adaylar

Fenerbahçe’nin Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşma sonrası “Fatura kesilecek, önce kendimden başlayacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun, gereken yapılacak” sözleriyle istifa sinyalleri veren Aykut Kocaman’ın yerine düşünülen en ciddi adayın Luis Enrique olduğu iddia edildi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre ikna çabalarının işe yaramamaması ihtimaline karşın Kocaman’ın yerine sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Barcelona’yı çalıştıran Luis Enrique’yi düşünüyor.

Fenerbahçe ile adı anılan bir başka isimse Thomas Tuchel. Fotomaç’ın ‘sarı-lacivertli kulübe çok yakın bir kaynaktan’ aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe’nin listesinde 44 yaşındaki Alman çalıştırıcı da var. Tuchel, son olarak Borussia Dortmund’u çalıştırmıştı.

Ancelotti de adaylar arasında

Fenerbahçe’de teknik direktörlük için öne çıkan isimlerden biri de Carlo Ancelotti. Daha önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın İstanbul’a kadar getirdiği ancak ikna edemediği İtalyan teknik adam yine gündemde. 58 yaşındaki Ancelotti’nin Bayern Münih’teki görevine son verildi ve şu an boşta.