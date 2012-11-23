Fenerbahçe'li İrtegün'ün rövaşatasıyla Sarı Lacivert 1- Marsilya 0

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta maçında lider Fenerbahçe deplasmanda Marsilya'ya konuk oluyor. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bekir İrtegün, korner organizasyonu sonrası harika bir rövaşata ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngliiz hakem Martin Atkinson yönetiyor.

Sarı lacivertli ekip Marsilya'dan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe kazandığı takdirde grup liderliğini de kesinleştirecek.

Maçtan notlar

-Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

-Fenerbahçe'de Bekir İrtegün 40. dakikada harika bir rövaşata golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

-Moussa Sow, maçın başında kaleci Mandanda ile karşı karşıya kalacakken ceza sahası içine girmeden Marsilyalı oyuncular tarafından yere indirildi.

-Gruptaki devam eden diğer mücadeleden skor; Borussia M'gladbach 0-0 AEL Limassol

Kadrolar

MARSİLYA: Mandanda, Morel, Mendes, Fanni, Abdallah, Barton, Abdullah, A.Ayew, Amalfitano, Raspentino, J. Ayew

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Hasan Ali, Raul Meireles, Mehmet Topal, Cristian, Caner, Kuyt, Sow

Maç öncesi tribünde gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın başlamasına 1 saat 15 dakika kala Marsilya tribününde bir taraftarın Yunanistan bayrağı sallamasına Fenerbahçe tribünleri büyük tepki gösterdi.

Bulundukları Ganay tribününden, bayrağın sallandığı kale arkası tribününe doğru yönelen sarı lacivertliler, tepkilerini dile getirirken aynı zamanda çok sayıda koltuğu da kırıp tribünden aşağıya attı. Gerginliğin yaşandığı bölgeye görevliler sevk edildi. Fenerbahçe taraftarları daha sonra bulundukları tribünde Türk bayrağı açtılar ve olay büyümeden önlendi.

Statta yapılan anonsta Fenerbahçeli taraftarlardan sakin olması istenirken, sahaya yabancı madde atılmaya devam edilmesi durumunda maçın başlamayacağı belirtildi.

Bu arada maç öncesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında da tribünde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrakları da yer aldı.

Taraftarı yalnız bırakmadı

Sarı lacivertli ekibi UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli deplasman sınavında taraftarları yalnız bırakmadı.

İstanbul'dan 20 Kasım Salı gününden itibaren Marsilya'ya gelenlerin yanı sıra Avrupa'nın çok sayıda ülkesinden gelen taraftarlar da sarı lacivertlileri Olympique Marsilya karşısında destekledi.

Gün içinde şehrin önemli noktalarında bir araya gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak heyecanla maç saatini bekledi.

Velodrome Stadı'nın üzerinin kapatılması için yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu Ganay tribününe başka taraftar alınmadı. Sarı lacivertliler bu tribünün alt bölümünde yer alırken, üst kısıma seyirci alınmadı.

Fenerbahçe tribününün karşısındaki büyük tribünün alt ve üst bölümlerinde de sarı lacivertli taraftarlar olduğu gözlendi.

Olympique Marsilyalı taraftarlar, statta kendileri için ayrılan yerleri dolduramazken, tribünlerde büyük boşluklar olduğu görüldü.