İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play off eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirildi

Şampiyonlar Lig'inde eşleşmeler, Rusya ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle henüz netleşti. Buna göre play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi, Paok - Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Olası eşlemede ilk maç İstanbul'da oynanacak.

Şampiyonlar ligi play-off turu ilk maçları 21-22 Ağustos, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Ligi'nde de eşleşmeler belli oldu

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in de muhtemel rakipleri belli oldu.

Siyah Beyazlılar, LASK Linz'i elemesi durumunda play-off turunda Nordsjælland - Partizan eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Medipol Başakşehir ise Burnley'i elemesi durumunda Olympiakos - Luzern eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak



