İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde fırtına gibi esen Fenerbahçe, deplasmanda Marsilya'yı 1-0 yenerek grubunu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve son 32’ye kaldı.

Fenerbahçe’yle birlikte Avrupa Ligi’nde dün gece birçok takım da bir üst tura çıkmayı garantilerken, şampiyonlar ligi’nden gelmesi muhtemel takımlarla sarı lacivertlilerin rakipleri şekillenmeye başladı.

UEFA’da son 32’yi garantileyenler:

Levante

Racing Genk

Plzen

Bordeaux

Napoli

Dnipro

Newcastle United

Lazio

Atlético Madrid

Hannover

Bayer Leverkusen

Metalist Kharkiv

Lyon

Sparta Prak

Rubin Kazan

Inter

Anzhi

Steaua Bükreş

Şampiyonlar Ligi’nden gelenler

Dinamo Kiev

Olimpiyakos

Zenit veya Anderlecht

Ajax veya M. City

Chelsea veya Juventus

Bate Borisov

Celtic veya Benfica