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Spor

İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA'yı garantileyen 32 takım belli oldu

23 Kasım 2012 13:50

 

UEFA Avrupa Ligi’nde fırtına gibi esen Fenerbahçe, deplasmanda Marsilya'yı 1-0 yenerek grubunu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve son 32’ye kaldı.
 
Fenerbahçe’yle birlikte Avrupa Ligi’nde dün gece birçok takım da bir üst tura çıkmayı garantilerken, şampiyonlar ligi’nden gelmesi muhtemel takımlarla sarı lacivertlilerin rakipleri şekillenmeye başladı.
 
UEFA’da son 32’yi garantileyenler:
 
Levante
Racing Genk
Plzen
Bordeaux
Napoli
Dnipro
Newcastle United
Lazio
Atlético Madrid
Hannover
Bayer Leverkusen
Metalist Kharkiv
Lyon
Sparta Prak
Rubin Kazan
Inter
Anzhi
Steaua Bükreş
 
 
Şampiyonlar Ligi’nden gelenler
 
 
Dinamo Kiev
Olimpiyakos
Zenit veya Anderlecht
Ajax veya M. City
Chelsea veya Juventus
Bate Borisov
Celtic veya Benfica
 

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